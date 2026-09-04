Ręce na kierownice, koła w ruch. Zbliża się kolejna odsłona wydarzenia dla młodych rowerzystów

Do rywalizacji przystąpi dziesięć 7-osobowych drużyn dzieci w wieku od 9 do 14 lat. W zmaganiach wspierać będą ich kibice, wychowawcy oraz pracownicy Stowarzyszenia.

Na uczestników czeka moc atrakcji, w tym m.in. spotkanie z pasjonatem historii rowerów, quizy wiedzy, pokaz motocyklistów, alkogogle, strefa swobodnej integracji, a także wspólny grill, lody i wata cukrowa. Nie zabraknie również pogadanek z obszaru pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zasad poruszania się w ruchu drogowym prowadzonych przez policjantów. Dzień zakończy podsumowanie rywalizacji i wręczenie nagród.

Organizatorzy podkreślają, że celem wydarzenia ma być przede wszystkim wspólnie spędzony czas, dobra zabawa, współpraca i promocja bezpiecznych zachowań na drodze.

Wierzę, że nasze działania przyczynia się do przygotowania dzieci do bezpiecznego i odpowiedzialnego uczestnictwa w ruchu drogowym – mówi Adam Jaszczuk, dyrektor programu SOS Wioski Dziecięce w Lublinie.

Impreza odbędzie się 12 września w godzinach 11:00–17:00, na terenie Programu Lublin przy ul. Jutrzenki 1.

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