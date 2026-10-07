Sportsmeni i pasjonaci, czas na wyzwanie. Nadciąga III Triathlon Jesienny „Przekraczaj Granice”

Trzy etapy, jedno wielkie wyzwanie
Na zawodników czekają trzy zróżnicowane konkurencje:
- Pływanie (475 m) - rywalizacja wystartuje o godz. 07:30 na Basenie MOSiR przy ul. 1 Maja 66/74w Lubartowie.
- Rower (22,5 km) - trasa poprowadzi przez Kopaninę oraz malownicze Lasy Kozłowieckie. Na trasie rowerowej dopuszczone są wyłącznie rowery MTB oraz GRAVEL.
- Bieg (5,25 km) - finałowy etap rozegrany zostanie w Kopaninie i Lasach Kozłowieckich.
Oprócz klasycznej klasyfikacji OPEN, na wyróżnienie mogą liczyć przedstawiciele służb mundurowych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.
Wystartuj z drużyną
Nie musimy pokonywać całego dystansu solo. W ramach zawodów odbędzie się również rywalizacja sztafet w zespołach 2- lub 3-osobowych w kategoriach: męskiej, kobiecej lub mieszanej. Podział poszczególnych dyscyplin między członków drużyny jest całkowicie dowolny.
Duathlon dla najmłodszych
Sportowe emocje nie ominą dzieci i młodzieży. Dla młodych adeptów sportu przygotowano zawody duathlonowe w dwóch kategoriach wiekowych:
- 8–11 lat: rower 2,5 km + bieg 500 m
- 12–15 lat: rower 5 km + bieg 1 km
Dodatkowe informacje
Zawody odbędą się 24 października w godzinach 07:00 – 16:00 ze startem pływania o 07:30 na basenie MOSiR w Lubartowie.
Opłaty wpisowe wynoszą:
- Start indywidualny: 100 zł
- Sztafeta (za cały zespół): 150 zł
- Duathlon dziecięcy: 50 zł
Aby zapewnić wysoki komfort i bezpieczeństwo zawodników, obowiązują limity zgłoszeń:
- 50 miejsc – start indywidualny
- 13 miejsc – sztafety
- 50 miejsc – duathlon dziecięcy
Link do zapisów znajduje się na stronie: https://dostartu.pl/III-triathlon-jesienny-przekraczaj-granice-1-8-ironman-v17367.
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