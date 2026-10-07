Sportsmeni i pasjonaci, czas na wyzwanie. Nadciąga III Triathlon Jesienny „Przekraczaj Granice”

Trzy etapy, jedno wielkie wyzwanie

Na zawodników czekają trzy zróżnicowane konkurencje:

Pływanie (475 m) - rywalizacja wystartuje o godz. 07:30 na Basenie MOSiR przy ul. 1 Maja 66/74w Lubartowie.

na Basenie MOSiR przy ul. 1 Maja 66/74w Lubartowie. Rower (22,5 km) - trasa poprowadzi przez Kopaninę oraz malownicze Lasy Kozłowieckie. Na trasie rowerowej dopuszczone są wyłącznie rowery MTB oraz GRAVEL .

oraz . Bieg (5,25 km) - finałowy etap rozegrany zostanie w Kopaninie i Lasach Kozłowieckich.

Oprócz klasycznej klasyfikacji OPEN, na wyróżnienie mogą liczyć przedstawiciele służb mundurowych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Wystartuj z drużyną

Nie musimy pokonywać całego dystansu solo. W ramach zawodów odbędzie się również rywalizacja sztafet w zespołach 2- lub 3-osobowych w kategoriach: męskiej, kobiecej lub mieszanej. Podział poszczególnych dyscyplin między członków drużyny jest całkowicie dowolny.

Duathlon dla najmłodszych

Sportowe emocje nie ominą dzieci i młodzieży. Dla młodych adeptów sportu przygotowano zawody duathlonowe w dwóch kategoriach wiekowych:

8–11 lat : rower 2,5 km + bieg 500 m

: rower 2,5 km + bieg 500 m 12–15 lat: rower 5 km + bieg 1 km

Dodatkowe informacje

Zawody odbędą się 24 października w godzinach 07:00 – 16:00 ze startem pływania o 07:30 na basenie MOSiR w Lubartowie.

Opłaty wpisowe wynoszą:

Start indywidualny: 100 zł

Sztafeta (za cały zespół): 150 zł

Duathlon dziecięcy: 50 zł

Aby zapewnić wysoki komfort i bezpieczeństwo zawodników, obowiązują limity zgłoszeń:

50 miejsc – start indywidualny

– start indywidualny 13 miejsc – sztafety

– sztafety 50 miejsc – duathlon dziecięcy

Link do zapisów znajduje się na stronie: https://dostartu.pl/III-triathlon-jesienny-przekraczaj-granice-1-8-ironman-v17367.

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