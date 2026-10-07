Sportsmeni i pasjonaci, czas na wyzwanie. Nadciąga III Triathlon Jesienny „Przekraczaj Granice”

Mikołaj Borowiec
Mikołaj Borowiec
2026-10-07 15:14

24 października Lubartów po raz kolejny staje się sercem sportowych emocji. Przed nami III Triathlon Jesienny „Przekraczaj Granice” 1/8 IRONMAN – Jesienne Otwarte Mistrzostwa Lubartowa w Triathlonie. To idealna okazja, by sprawdzić swoją formę i zmierzyć się z wymagającą trasą w urokliwej scenerii.

Nogi sportowców jadących na rowerach podczas triathlonu. O zawodach w Lubartowie przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: Freepik.com

Trzy etapy, jedno wielkie wyzwanie

Na zawodników czekają trzy zróżnicowane konkurencje:

  • Pływanie (475 m) - rywalizacja wystartuje o godz. 07:30 na Basenie MOSiR przy ul. 1 Maja 66/74w Lubartowie.
  • Rower (22,5 km) - trasa poprowadzi przez Kopaninę oraz malownicze Lasy Kozłowieckie. Na trasie rowerowej dopuszczone są wyłącznie rowery MTB oraz GRAVEL.
  • Bieg (5,25 km) - finałowy etap rozegrany zostanie w Kopaninie i Lasach Kozłowieckich.

Oprócz klasycznej klasyfikacji OPEN, na wyróżnienie mogą liczyć przedstawiciele służb mundurowych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Wystartuj z drużyną

Nie musimy pokonywać całego dystansu solo. W ramach zawodów odbędzie się również rywalizacja sztafet w zespołach 2- lub 3-osobowych w kategoriach: męskiej, kobiecej lub mieszanej. Podział poszczególnych dyscyplin między członków drużyny jest całkowicie dowolny.

Duathlon dla najmłodszych

Sportowe emocje nie ominą dzieci i młodzieży. Dla młodych adeptów sportu przygotowano zawody duathlonowe w dwóch kategoriach wiekowych:

  • 8–11 lat: rower 2,5 km + bieg 500 m
  • 12–15 lat: rower 5 km + bieg 1 km

Dodatkowe informacje

Zawody odbędą się 24 października w godzinach 07:00 – 16:00 ze startem pływania o 07:30 na basenie MOSiR w Lubartowie.

Opłaty wpisowe wynoszą:

  • Start indywidualny: 100 zł
  • Sztafeta (za cały zespół): 150 zł
  • Duathlon dziecięcy: 50 zł

Aby zapewnić wysoki komfort i bezpieczeństwo zawodników, obowiązują limity zgłoszeń:

  • 50 miejsc – start indywidualny
  • 13 miejsc – sztafety
  • 50 miejsc – duathlon dziecięcy

Link do zapisów znajduje się na stronie: https://dostartu.pl/III-triathlon-jesienny-przekraczaj-granice-1-8-ironman-v17367.

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