Śniegu ubywa, a wody przybywa. Lubelskie rzeki z wyższym poziomem

Na terenie Lubelskiego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej rzeki znajdują się obecnie w stanach średnich lub wysokich.

Na naszym terenie wszystkie rzeki znajdują się w strefach stanów średnich i wysokich, ale to nie oznacza jakiegokolwiek zagrożenia. To ze względu na to, że mamy jeszcze poziomy ostrzegawcze i alarmowe i ani jeden, ani drugi nie został przekroczony. Także mamy sytuację stabilną, ponadto jest ona na bieżąco monitorowana. Nasi pracownicy codziennie sprawdzają stan wód i stan kry lodowej. W tej chwili można powiedzieć sytuacja jest stabilna - mówi Tomasz Makowski rzecznik prasowy Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Mimo opanowanej sytuacji dalej trzeba uważać w pobliżu rzek i lodu.

Przede wszystkim o czym ostrzegamy od początku zimy - nie należy wchodzić na pokrywę lodową - żaden lód w stu procentach nie jest bezpieczny. Wchodzenie, a szczególnie teraz, w przypadku odwilży jest tym bardziej niebezpieczne. Takie przestrzegamy przed nierozważnym wchodzeniem na lód - dodaje Makowski.

Ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia o wzroście stanów wód ma obowiązywać do jutra do godziny 10.

