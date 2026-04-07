Śmiertelny wypadek z udziałem młodego kierowcy. Policja podsumowuje świąteczny weekend

Tragiczny poranek na DK-17

Do śmiertelnego wypadku doszło w Wielką Sobotę przed godziną 7:00 na drodze krajowej nr 17 w powiecie puławskim. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 23-letni mieszkaniec Dęblina, jadąc samochodem marki Audi od Kurowa w kierunku miejscowości Sielce, prawdopodobnie poruszał się z nadmierną prędkością.

Na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał do rowu i dachował. Pomimo podjętej reanimacji jego życia nie udało się uratować – zginął na miejscu. Policjanci, pod nadzorem prokuratora, wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia. Decyzją śledczych ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

Lubelskie: ESKA Lublin rozdawała żonkile na wiosnę

Policyjne statystyki za świąteczny weekend

Minione cztery dni były dla policjantów, szczególnie ruchu drogowego, czasem intensywnej pracy. Funkcjonariusze czuwali nad bezpieczeństwem podróżujących na święta i wracających do domów.

Od piątku do poniedziałku na drogach województwa lubelskiego doszło do 11 wypadków drogowych. W ich wyniku jedna osoba zginęła, a 11 zostało rannych. Policjanci odnotowali także 149 kolizji.

Niepokojąca jest liczba nietrzeźwych kierowców – podczas kontroli ujawniono aż 56 osób prowadzących pod wpływem alkoholu. Mundurowi sprawdzali również prędkość, stan techniczny pojazdów oraz to, czy pasażerowie mają zapięte pasy, a dzieci przewożone są w fotelikach.

Spokojny powrót ze świąt i apel policji

Na tle całego weekendu pozytywnie wyróżnia się Poniedziałek Wielkanocny. Tego dnia, mimo wzmożonych powrotów, na drogach regionu nie doszło do żadnego wypadku drogowego.

Policja podkreśla jednak, że główną przyczyną najpoważniejszych zdarzeń wciąż pozostaje niedostosowanie prędkości do warunków ruchu. Funkcjonariusze apelują do kierowców o rozsądek i przestrzeganie przepisów.

– Zdejmijmy nogę z gazu – lepiej dojechać kilka minut później niż wcale – przypomina podkomisarz Kamil Karbowniczek.

Zobacz także: Funkcjonariusze wytypowali bus do kontroli. W środku były narkotyki warte ponad 3 mln zł

