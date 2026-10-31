Tragiczny pożar na Lubelszczyźnie. W zgliszczach domu odnaleziono ciała dwóch mężczyzn

O poranku, krótko po godzinie 6:00, we wsi Krzywy Dąb na terenie gminy Kamionka wybuchł tragiczny w skutkach pożar domu mieszkalnego .

. Podczas gaszenia ognia ratownicy natrafili na zwłoki dwóch mężczyzn, a wstępne ustalenia wskazują, że to mieszkający tam bracia .

. Funkcjonariusze policji z Lubartowa, działając pod ścisłym nadzorem prokuratora, prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie przyczyn dramatu i oficjalne potwierdzenie tożsamości zmarłych.

Tragiczny pożar domu w miejscowości Krzywy Dąb. Akcja służb ratunkowych o poranku

Informacja o płonącym budynku dotarła do dyżurnego lubartowskiej komendy o godzinie 6:00 rano. Pod wskazany adres niezwłocznie wysłano liczne zastępy strażaków, karetki pogotowia oraz policyjne patrole. Funkcjonariusze skupili się na zabezpieczeniu obszaru wokół objętego ogniem obiektu, co pozwoliło ratownikom na sprawne prowadzenie działań gaśniczych. Żywioł rozwijał się jednak niezwykle gwałtownie, stwarzając od pierwszych chwil olbrzymie niebezpieczeństwo i doszczętnie niszcząc wnętrze budynku jeszcze przed całkowitym ugaszeniem płomieni.

„Dzisiaj tuż po godzinie 6:00 rano dyżurny lubartowskiej komendy odebrał zgłoszenie dotyczące pożaru budynku mieszkalnego na terenie gminy Kamionka. Na miejsce natychmiast zadysponowano służby ratunkowe oraz skierowano patrol policji” – przekazała w oficjalnym komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie. Obecni na miejscu policjanci pilnowali, aby żadne osoby postronne nie podchodziły do strefy zagrożonej.

Śmiertelny pożar w gminie Kamionka. Policja z Lubartowa i prokuratura ustalają tożsamość ofiar

Po stłumieniu ognia i bezpiecznym wejściu do spalonego obiektu, strażacy natknęli się na makabryczny widok. W jednym z pokojów odnaleziono zwłoki dwóch mężczyzn, którym ratownicy nie mogli już w żaden sposób pomóc. Obecny na miejscu tragedii lekarz oficjalnie potwierdził zgon obu ofiar, a śledczy od razu rozpoczęli procedurę weryfikacji ich personaliów. Wstępne informacje zebrane przez mundurowych wskazują, że zniszczony pożarem dom jednorodzinny zamieszkiwali na co dzień dwaj bracia. Choć zgliszcza kryły najprawdopodobniej właśnie ich ciała, stuprocentową pewność dadzą dopiero szczegółowe badania identyfikacyjne.

Zakończenie akcji gaśniczej pozwoliło na rozpoczęcie zakrojonych na szeroką skalę czynności procesowych na terenie pogorzeliska. Pod nadzorem prokuratora ślady zabezpieczają tam funkcjonariusze z policyjnej grupy dochodzeniowo-śledczej. W szczegółowych oględzinach spalonego domu uczestniczyć będzie również biegły z zakresu pożarnictwa, który pomoże w ustaleniu bezpośredniej przyczyny pojawienia się ognia.

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