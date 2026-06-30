Śmiertelny wypadek w centrum Lublina. Jedna osoba nie żyje. Wiele jest rannych

Do zdarzenia doszło około godziny 3:45. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji, zastępy straży pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego.

Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy BMW jechało ul. Lipową od strony Alej Racławickich. W rejonie skrzyżowania z ul. Ofiar Katynia samochód miał z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechać na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzyć się z nadjeżdżającą Toyotą. Po uderzeniu BMW przewróciło się na dach.

Najtragiczniejszym skutkiem wypadku jest śmierć pasażerki BMW. Kobieta zginęła na miejscu. Siedem pozostałych osób podróżujących oboma pojazdami odniosło obrażenia i zostało przewiezionych do lubelskich szpitali.

Na miejscu przez wiele godzin trwały czynności procesowe. Policjanci zabezpieczali ślady, wykonywali oględziny uszkodzonych pojazdów oraz ustalali świadków zdarzenia. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora, który pomoże wyjaśnić dokładny przebieg i przyczyny wypadku.

Przy okazji tego tragicznego zdarzenia policja ponownie przypomina kierowcom o zachowaniu ostrożności. Funkcjonariusze podkreślają, że nadmierna prędkość, ryzykowne manewry i brak koncentracji za kierownicą mogą w jednej chwili doprowadzić do tragedii.

Pokój Zbrodni - upozorował tragiczny wypadek