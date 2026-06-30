Śmiertelny wypadek w centrum Lublina. Jedna osoba nie żyje. Wiele jest rannych

Do zdarzenia doszło około godziny 3:45. Na miejsce natychmiast skierowano patrole policji, zastępy straży pożarnej oraz zespoły ratownictwa medycznego.
Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy BMW jechało ul. Lipową od strony Alej Racławickich. W rejonie skrzyżowania z ul. Ofiar Katynia samochód miał z niewyjaśnionych dotąd przyczyn zjechać na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzyć się z nadjeżdżającą Toyotą. Po uderzeniu BMW przewróciło się na dach.
Najtragiczniejszym skutkiem wypadku jest śmierć pasażerki BMW. Kobieta zginęła na miejscu. Siedem pozostałych osób podróżujących oboma pojazdami odniosło obrażenia i zostało przewiezionych do lubelskich szpitali.
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Na miejscu przez wiele godzin trwały czynności procesowe. Policjanci zabezpieczali ślady, wykonywali oględziny uszkodzonych pojazdów oraz ustalali świadków zdarzenia. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora, który pomoże wyjaśnić dokładny przebieg i przyczyny wypadku.
Przy okazji tego tragicznego zdarzenia policja ponownie przypomina kierowcom o zachowaniu ostrożności. Funkcjonariusze podkreślają, że nadmierna prędkość, ryzykowne manewry i brak koncentracji za kierownicą mogą w jednej chwili doprowadzić do tragedii.