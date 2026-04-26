Silne podmuchy wiatru dotarły na Lubelszczyznę. Strażacy interweniują już w regionie

Monika Kowalewicz
2026-04-26 7:17

Około 70 razy do niedzielnego poranka strażacy z województwa lubelskiego interweniowali w związku z porywistym wiatrem. Liczba zdarzeń rośnie, a prognozy na niedzielę mówią o porywach sięgających nawet do 85 km/h.

i

Najwięcej interwencji jak na razie odnotowano w powiatach lubelskim, lubartowskim i puławskim. Część dotyczyła zerwanych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych, pozostałe powalonych drzew i gałęzi. Nikt w regionie nie ucierpiał.

Strażacy apelują, by zabezpieczyć przedmioty pozostawione na balkonach lub w ogrodach. Lepiej też nie parkować aut pod dużymi starymi drzewami.

Liczba niebezpiecznych zdarzeń w województwie może w kolejnych godzinach wzrastać. Do ok. godz. 18 we wszystkich powiatach obowiązuje pogodowe ostrzeżenie dotyczące silnego wiatru. Jego podmuchy mogą w porywach osiągać prędkość 85 km/h z zachodu i północnego zachodu.

