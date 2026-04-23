Nowy odcinek Via Carpatia w woj. lubelskim. Wiemy, kiedy kierowcy skorzystają z nowej drogi

Decyzja ZRID i odszkodowania dla właścicieli gruntów

Wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) określa granice terenu przeznaczonego pod budowę nowej trasy. Jednocześnie otwiera drogę do rozpoczęcia procedury odszkodowawczej dla właścicieli nieruchomości przejmowanych na rzecz Skarbu Państwa.

Postępowanie administracyjne w tej sprawie poprowadzi Wojewoda Lubelski. Wartość przejmowanych gruntów oszacują niezależni rzeczoznawcy majątkowi, a na tej podstawie wydane zostaną decyzje odszkodowawcze. To właśnie one pozwolą Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na wypłatę należnych środków.

Pierwsze prace ruszą wkrótce

Po przekazaniu placu budowy wykonawcy rozpoczną się przygotowania terenu pod inwestycję. Najpierw saperzy sprawdzą teren, a następnie przeprowadzona zostanie wycinka drzew i krzewów. Kolejne etapy obejmą m.in. usunięcie warstwy urodzajnej gleby, budowę dróg technologicznych oraz prace rozbiórkowe i przebudowę istniejącej infrastruktury.

W 2026 roku planowane są intensywne roboty ziemne, w tym wykopy, nasypy oraz wzmocnienia podłoża. Rozpoczną się także prace przy fundamentach obiektów inżynierskich. Inwestycję o wartości ponad 570,7 mln zł realizuje firma Stecol Corporation w systemie „Projektuj i buduj”.

Nowy odcinek i cała Via Carpatia w regionie

Odcinek Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski będzie miał długość 22,3 km. Na pierwszych 3 km trasa pobiegnie śladem obecnej drogi krajowej nr 19, a następnie ominie Kąkolewnicę od zachodu. W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe oraz 22 obiekty inżynierskie, w tym mosty, wiadukty i przejścia dla zwierząt.

Planowana jest również budowa chodników, ścieżek rowerowych, ekranów akustycznych oraz infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo ruchu.

To kolejny fragment międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który w województwie lubelskim rozwija się bardzo dynamicznie. W maju kierowcy pojadą obwodnicą Kocka i Woli Skromowskiej, a kolejne odcinki są w zaawansowanej realizacji. Całym północnym odcinkiem S19 – od granicy województwa mazowieckiego do Lublina – kierowcy powinni przejechać w połowie 2028 roku.

