Na widok policjantów zaczął uciekać. Był pijany, miał narkotyki i zakaz jazdy. Sąd zadecydował o areszcie

Policjanci z krasnostawskiej drogówki próbowali zatrzymać jadącego zbyt szybko kierowcę osobówki do kontroli w minioną środę (22 kwietnia). Zignorował to jednak i odjechał.

Pomimo użycia przez policjantów sygnałów świetlnych i dźwiękowych kierowca kontynuował ucieczkę autem a następnie pieszo. Ostatecznie został zatrzymany na jednej z ulic miasta - relacjonuje podkomisarz Anna Chuszcza z KPP w Krasnymstawie.

Okazało się, że 29-latek był pod wpływem alkoholu, badana jest też obecność w jego organizmie substancji psychoaktywnych. W aucie ujawniono narkotyki. Mieszkaniec Krasnegostawu miał też dwa aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego przeprowadzili przeszukanie pomieszczeń zajmowanych przez mężczyznę. Ujawniono tam środki odurzające w postaci marihuany oraz substancję psychoaktywną mefedron. Z zabezpieczonych narkotyków można było przygotować blisko 350 porcji dilerskich - dodaje podkomisarz Chuszcza.

To nie pierwsza jego wpadka

29-latek był już notowany za podobne przestępstwa. Ma na swoim koncie m.in. niestosowanie się do orzeczeń sądu oraz kradzież z włamaniem i przestępstwa narkotykowe. Został tymczasowo aresztowany.

Moto Session w Lublinie

Zobaczcie także naszą galerię zdjęć: Lubelski Szlak Filmowy