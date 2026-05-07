Seria pożarów w woj. lubelskim. Pożar nie tylko w Puszczy Solskiej, ale i w innych nadleśnictwach

Puszcza Solska: pożar objął setki hektarów

Najpoważniejsza sytuacja miała miejsce w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim. Pożar wybuchł we wtorek, 5 maja, po południu. Ogień pojawił się na cennym przyrodniczo obszarze, gdzie znajdują się m.in. rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary Natura 2000, pomniki przyrody oraz tereny ochrony gatunkowej roślin i zwierząt.

Do środy wieczorem ogień objął około 300 hektarów lasu. Akcja gaśnicza była bardzo trudna ze względu na rozległy teren oraz warunki panujące w lesie. W działania zaangażowano liczne zastępy straży pożarnej i służby leśne.

W czwartek, 7 maja, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował, że cały obszar pożaru jest już pod kontrolą. Służby nadal monitorują sytuację i dogaszają pojedyncze zarzewia ognia.

Wszystko dzieje się bardzo szybko. Relacja z Puszczy Solskiej

Ogień pojawił się także w innych częściach regionu

Niebezpieczna sytuacja pożarowa występuje również poza Puszczą Solską. Strażacy w różnych częściach województwa odnotowali kolejne interwencje związane z pożarami lasów i terenów zielonych.

Od godzin porannych 6 maja strażacy z powiatu łukowskiego prowadzili działania przy pożarze trzcinowisk w miejscowości Jeleniec w gminie Stanin. Ogień pojawił się w pobliżu zbiorników wodnych. Spaleniu uległ teren o powierzchni prawie jednego hektara. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się opanować sytuację, zanim ogień rozprzestrzenił się na większy obszar.

Do kolejnego pożaru doszło tego samego dnia na terenie Nadleśnictwa Zwierzyniec. O godzinie 10:33 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu otrzymał zgłoszenie dotyczące pożaru lasu w leśnictwie Zwierzyniec.

Na miejsce natychmiast skierowano zastęp OSP KSRG Zwierzyniec oraz kolejne siły i środki z okolicznych jednostek ochrony przeciwpożarowej. Po przybyciu strażacy potwierdzili pożar poszycia leśnego i rozpoczęli działania gaśnicze.

Ponad 20 zastępów straży pożarnej w Lasach Parczewskich

Bardzo poważna sytuacja wystąpiła również na pograniczu powiatów lubartowskiego i parczewskiego. Tam ogień pojawił się w dużym kompleksie leśnym – Lasach Parczewskich. Pożar wybuchł po południu między miejscowościami Ochoża a Rudka Starościańska.

Ze względu na skalę zagrożenia do akcji skierowano strażaków zarówno z powiatu lubartowskiego, jak i parczewskiego. Jak przekazano, z ogniem walczyło ponad 20 zastępów straży pożarnej.

Strażacy podkreślają, że obecna pogoda sprzyja powstawaniu pożarów. Wysokie temperatury, brak opadów oraz wysuszone ściółki leśne powodują, że nawet niewielkie źródło ognia może doprowadzić do bardzo niebezpiecznej sytuacji.

Służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania w lasach i na terenach zielonych. Wystarczy chwila nieuwagi – niedopałek papierosa, rozpalone ognisko czy iskra – by doszło do kolejnego pożaru.

Zobacz także: Spali dwie godziny, walczą z żywiołem bez wytchnienia. "To prawdziwe piekło"

16