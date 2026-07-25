Wyjątkowe narodziny lemura w ZOO Wojciechów

Zoo w Romanówce działa od 2011 roku i zyskała oficjalny status ogrodu zoologicznego nadany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Na czterohektarowym obszarze mieszka ponad 50 gatunków zwierząt pochodzących z sześciu kontynentów. Wcześniej to miejsce zasłynęło dzięki białemu lwu o imieniu Tabo oraz lwiątku, które wychowała psia matka zastępcza.

Obecnie największymi gwiazdami są lemury, a w Romanówce można podziwiać pięć różnych gatunków. Wczesnym latem narodził się tutaj lemur wari czarno-biały. Kamil Żerdzicki, dyrektor ZOO, zaznacza, że populacja tego gatunku na wolności drastycznie spada z powodu niszczenia naturalnych siedlisk i wycinki madagaskarskich lasów deszczowych, dlatego każde narodziny w niewoli są niezwykle cenne.

– Lemury wari są największymi przedstawicielami rodziny lemurowatych i jako jedne z nielicznych naczelnych budują gniazda na czas porodu oraz odchowu młodych – wyjaśnia.

Lemury...z Romanówki

Mały lemur katta podbija serca odwiedzających

Narodziny wari czarno-białego to ogromny sukces, ale goście najchętniej gromadzą się przy wybiegach lemurów katta. Popularność przyniósł im kultowy Król Julian ze znanej animacji „Madagaskar”. Te zwierzęta charakteryzują się dużą ruchliwością, ciekawością i bardzo towarzyskim usposobieniem – nieustannie skaczą, biegają i chętnie wchodzą w interakcje.

– Rzeczywiście są bardzo zgodne i towarzyskie. Często siedzą ciasno przytulone do współtowarzyszy, obejmując się ogonami – mówi Kamil Żerdzicki.

W stadzie znajduje się również najmłodszy przedstawiciel, pieszczotliwie nazywany małym „Juliankiem”. Maluch spędza większość czasu mocno wtulony w futro na grzbiecie swojej mamy, podróżując z nią na każdym kroku.

– Na karku mamy zostanie do szóstego miesiąca życia – dodaje dyrektor ZOO.

Warto dodać, że pierwszy przedstawiciel lemura katta pojawił się w Europie w osiemnastym wieku. Z kolei pierwszy osobnik narodzony i wyhodowany w warunkach zamkniętych przyszedł na świat w 1842 roku w stolicy Francji.

Tak prezentuje się stado lemurów: