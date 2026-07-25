Śmiertelny wypadek na DK19. Droga jest zablokowana

Do tragicznego wypadku doszło w sobotni poranek, 25 lipca na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Łukówiec w województwie lubelskim. Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn samochód osobowy czołowo zderzył się z samochodem ciężarowym. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, zespół ratownictwa medycznego oraz policję.

Jak przekazał dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, w wyniku odniesionych obrażeń śmierć na miejscu poniósł kierowca samochodu osobowego. Kierujący ciężarówką został objęty opieką ratowników medycznych i przechodzi badania. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności oraz przyczyny tragicznego zdarzenia.

Poważne utrudnienia na trasie Kock – Lubartów

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że po wypadku droga krajowa nr 19 pomiędzy Kockiem a Lubartowem została całkowicie zablokowana. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami i korzystać z wyznaczonych objazdów prowadzących drogami lokalnymi.

Według wstępnych informacji utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godziny 10.00, jednak ze względu na okoliczności zdarzenia droga może pozostać zamknięta dłużej. Służby apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem oraz – jeśli to możliwe – wybór alternatywnych tras przejazdu.

Policja po raz kolejny apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Funkcjonariusze przypominają o dostosowaniu prędkości do warunków ruchu, zachowaniu bezpiecznego odstępu od innych pojazdów oraz unikaniu ryzykownych manewrów, zwłaszcza na drogach krajowych o dużym natężeniu ruchu. Nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii.