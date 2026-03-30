Samoloty naddźwiękowe w polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko wyjaśnia

Szkolenia i huk przekraczanej bariery dźwięk

Dowództwo Generalne w poniedziałkowym komunikacie poinformowało, że realizowane są zaplanowane loty szkoleniowe z udziałem maszyn naddźwiękowych. W ich trakcie piloci mogą przekraczać barierę dźwięku, co powoduje tzw. grom dźwiękowy. Zjawisko to, choć może być zaskakujące dla mieszkańców, jest naturalnym efektem lotów z dużą prędkością.

Wojsko podkreśla, że takie działania są elementem regularnych ćwiczeń, które mają na celu utrzymanie wysokiego poziomu wyszkolenia pilotów. Loty odbywają się w różnych rejonach kraju, w zależności od potrzeb szkoleniowych i warunków operacyjnych.

KOMUNIKATDOWÓDZTWA GENERALNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH Szanowni Państwo,przypominamy, że w polskiej przestrzeni powietrznej, prowadzone są planowe loty szkoleniowe z udziałem samolotów naddźwiękowych. W trakcie realizowanych ćwiczeń może dochodzić do przekraczania bariery… pic.twitter.com/S4tWkIGHe8— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) March 30, 2026

short f16 30.08.2025

Loty pod pełną kontrolą służb

Jak zaznaczono w komunikacie, wszystkie operacje prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami i pod nadzorem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przestrzeni powietrznej. Oznacza to, że zarówno trasy przelotów, jak i ich przebieg są ściśle monitorowane.

Dowództwo Generalne zapewnia, że działania te są dokładnie planowane i realizowane w sposób kontrolowany. Każdy etap ćwiczeń uwzględnia procedury bezpieczeństwa, które mają minimalizować ewentualne niedogodności dla mieszkańców.

Wojsko uspokaja: nie ma powodów do obaw

W komunikacie wyraźnie podkreślono, że loty mają charakter szkoleniowy i są częścią rutynowego podtrzymywania gotowości operacyjnej Sił Zbrojnych. „Loty nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców ani infrastruktury” – wskazano.

Dowództwo zapewnia również, że wszystkie działania prowadzone są z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Obywatele – jak podkreślono – nie mają powodów do niepokoju i mogą czuć się bezpiecznie, mimo że w najbliższym czasie mogą usłyszeć charakterystyczne huknięcia związane z przekraczaniem prędkości dźwięku.

12