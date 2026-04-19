Samochód uderzył w ciągnik z opryskiwaczem. Trzy osoby w szpitalu

Jacek Chlewicki
2026-04-19 10:35

W sobotę (18 kwietnia) na drodze krajowej nr 17 w miejscowości Łopiennik Dolny Kolonia (woj. lubelskie) doszło do poważnego zdarzenia. Auto osobowe zderzyło się tam z ciągnikiem rolniczym.

  • wypadek na DK17 w Łopienniku Dolnym Kolonii
  • zderzenie auta osobowego z ciągnikiem rolniczym
  • 3 osoby trafiły do szpitala

Z początkowych informacji przekazanych przez funkcjonariuszy wynika, że 50-latka jadąca volkswagenem wraz z 87-letnią kobietą, uderzyła w tył ciągnika rolniczego wyposażonego w opryskiwacz. Za kierownicą maszyny rolniczej siedział 58-latek.

Skutkiem tego zderzenia był transport do szpitala wszystkich trojga uczestników wypadku drogowego.

Polecany artykuł:

Fałszywi policjanci weszli do domu. Na twarzach mieli żelowe maski

Utrudnienia w ruchu po zderzeniu z ciągnikiem

Obecne na miejscu zdarzenia służby ratunkowe i porządkowe zabezpieczały obszar wypadku oraz badały jego dokładne przyczyny. Podczas prowadzenia tych czynności, ruch pojazdów odbywał się naprzemiennie, korzystając z jednego pasa w stronę Lublina.

Wypadek przy ul. Śliwaka
