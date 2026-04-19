Samochód uderzył w ciągnik z opryskiwaczem. Trzy osoby w szpitalu

wypadek na DK17 w Łopienniku Dolnym Kolonii

zderzenie auta osobowego z ciągnikiem rolniczym

3 osoby trafiły do szpitala

Z początkowych informacji przekazanych przez funkcjonariuszy wynika, że 50-latka jadąca volkswagenem wraz z 87-letnią kobietą, uderzyła w tył ciągnika rolniczego wyposażonego w opryskiwacz. Za kierownicą maszyny rolniczej siedział 58-latek.

Skutkiem tego zderzenia był transport do szpitala wszystkich trojga uczestników wypadku drogowego.

Utrudnienia w ruchu po zderzeniu z ciągnikiem

Obecne na miejscu zdarzenia służby ratunkowe i porządkowe zabezpieczały obszar wypadku oraz badały jego dokładne przyczyny. Podczas prowadzenia tych czynności, ruch pojazdów odbywał się naprzemiennie, korzystając z jednego pasa w stronę Lublina.

Wypadek przy ul. Śliwaka