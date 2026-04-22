Mistrzynie Polski u wojewody. Otrzymały kolejne medale

- Chcieliśmy Wam podziękować za to, że przede wszystkim wzmacniacie i budujecie wizerunek naszego miasta i regionu jako bardzo silnego ośrodka sportowego, akademickiego. Dostarczacie dobrych wzorców, budujecie w nas poczucie dumy lokalnej i przywracacie wiarę w to, że województwo lubelskie może rządzić na każdym polu. Nie tylko bijecie się o najwyższe cele, ale je osiągacie – mówi Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski.

Jak przyznają zawodniczki dla nich jest to ogromny sukces, a teraz mają chwilę na odpoczynek i spotkania z fanami.

- Nawet nie byłam w stanie sobie tego wymarzyć, że kiedyś będę stała ze złotym medalem w ręce. Lublin to jest na pewno miasto sportu, a nie przypuszczałam, że aż tak bardzo. Szczerze mówiąc mnie to zaskoczyło w tym roku, więc tych ludzi, którzy cieszą się naszym zwycięstwem jest bardzo, bardzo dużo i to jest super. I też deklarują pomoc na kolejne sezony. Deklarują to, że chcą, żeby w Lubinie była koszykówka na dobrym poziomie, więc to na pewno cieszy. Muszę przyznać, że jest to dla mnie bardzo imponujące. To jak Lublin wyróżnia się na takiej mapie koszykarskiej jest naprawdę wyjątkowe. To, że ten klub jest stabilny, to, że rok w rok chce budować zespół, który ma osiągać sukcesy, to, że są duże plany związane też z rozwojem młodzieży, z budową hali. To jest naprawdę, naprawdę wyjątkowe, jeżeli chodzi o polską koszykówkę – mówi Aldona Morawiec, jedna z zawodniczek.

Lubelski zespół drugie w swojej historii mistrzostwo Polski zapewnił sobie w minioną niedzielę, w finale do trzech zwycięstw pokonując Eneę AZS Politechnikę Poznań.

