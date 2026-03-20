Ruszył remont Błoni Zamkowym w Lublinie. To jeden z elementów przygotowania do Europejskiej Stolicy Kultury 2029

Inwestycja ważna dla ESK 2029

– Rozpoczynamy kolejną kluczową inwestycję - nasze zobowiązanie w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2029. To rewitalizacja Błoni pod Zamkiem, która odmieni tę ważną przestrzeń publiczną. Teren został już przekazany wykonawcy, który rozpoczął jego przygotowywanie i wygradzanie. Błonia staną się całoroczną, przyjazną przestrzenią do wypoczynku, a także ważnym miejscem wydarzeń i aktywności kulturalnych. Warto podkreślić, że inwestycja w dużej części finansowana jest ze środków Funduszy Europejskich – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Lublin czekał, Dublina nie było

Prace realizuje spółka Garden Designers z Lublina. Koszt robót budowlanych to 17,28 mln zł, a cały projekt „Błonia pod Zamkiem w Lublinie – kompleksowy wymiar rewitalizacji” wyceniono na 22,4 mln zł. Znaczną część środków stanowi dofinansowanie unijne oraz wsparcie z budżetu państwa.

Nowa przestrzeń rekreacji i aktywności

Projekt zakłada stworzenie nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej. Powstaną nowe ciągi piesze i pieszo-rowerowe, plac zabaw oraz strefy aktywności dla różnych grup wiekowych. Zaplanowano m.in. konstrukcje wspinaczkowe, huśtawki i elementy równoważne, a także boisko do gry w bule i siłownię plenerową przystosowaną również dla seniorów i osób o ograniczonej mobilności.

Na terenie pojawią się również stojaki rowerowe, stacja napraw, zdroje wodne oraz liczne elementy małej architektury. Wśród nich znajdą się ławki o zróżnicowanych formach – od klasycznych po bardziej nowoczesne, przypominające gałązki czy modułowe układy.

Zieleń i infrastruktura w nowej odsłonie

Duży nacisk położono na zieleń. Zaplanowano nasadzenia 84 drzew liściastych oraz tysiące krzewów, traw i bylin. Powstaną także rabaty roślinne oraz niecki bioretencyjne obsadzone roślinnością wodno-błotną. Całość uzupełnią rozległe trawniki, które mają podkreślić otwarty charakter przestrzeni.

Inwestycja obejmuje również budowę nowoczesnej infrastruktury technicznej, w tym oświetlenia i iluminacji, monitoringu, sieci teletechnicznej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych. Od strony ul. Podwale powstaną schody terenowe, a część istniejących nawierzchni i obiektów, w tym pawilon handlowy, zostanie usunięta.

Zakończenie prac planowane jest na 2027 rok. Nowe Błonia staną się jedną z wizytówek miasta w drodze do Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

