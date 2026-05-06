Dramatyczna akcja strażaków. Nagranie z pożaru w okolicach Biłgoraja

Ratownicy na Lubelszczyźnie mierzą się z ekstremalnie trudnymi warunkami. W sieci udostępniono wideo ilustrujące ogromny pożar lasu w rejonie Biłgoraja, gdzie strażacy prowadzą heroiczną walkę z żywiołem. Na nagraniu widać potężne płomienie, które nie tylko niszczą podszycie, ale również trawią pnie drzew. Szybkie rozprzestrzenianie się ognia potęguje silny wiatr. Internauci komentujący materiał zwrócili uwagę na tragiczną okoliczność, pisząc, że widoczna na filmie jednostka zmierzała do rozbitego samolotu.

Tragiczny finał akcji gaśniczej. Śmierć pilota Dromadera

W trakcie działań ratowniczych rozbił się samolot gaśniczy typu Dromader, a pilot zginął na miejscu katastrofy.

"Z głębokim smutkiem informujemy, że podczas wtorkowej akcji gaśniczej w Nadleśnictwie Józefów doszło do tragicznego zdarzenia. Samolot gaśniczy Dromader z bazy lotniczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie uległ wypadkowi i spadł na ziemię. Zginął pilot maszyny. Leśnicy składają najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym zmarłego. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane przez Państwową Komisję Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuraturę"

- taki komunikat opublikowały Lasy Państwowe.

Wielka mobilizacja sił. Black Hawki w akcji

Do ugaszenia ognia zaangażowano służby z terytorium całej Polski.

"Strażacy kontynuują intensywne działania przy pożarze lasu na terenie województwa lubelskiego. W celu wzmocnienia sił i środków, na miejsce zadysponowano dodatkowe Siły i Środki: kompania gaśniczą SMOK 1 z województwa małopolskiego (19 pojazdów i 68 ratowników), moduł GFFF z województwa podkarpackiego (20 ratowników). Zadysponowano również dwóch ekspertów w dziedzinie gaszenia pożarów lasów z woj. wielkopolskiego (wsparcie pracy sztabu) oraz 2 śmigłowce Polska Policja BlackHawk oraz SGRW JRG-7 W-wa z BambiBucket z komponentem zbiorników i rezerwuarów wody do współpracy ze śmigłowcem i GFFF. W gotowości pozostaje kompania gaśnicza KIELCE z woj. świętokrzyskiego"

- przekazała w porannym raporcie Państwowa Straż Pożarna. Podczas porannego briefingu szef MSWiA Marcin Kierwiński zaznaczył, że sytuacja jest bardzo dynamiczna. Minister podkreślił, że dalsze decyzje będą uzależnione od rozwoju wypadków oraz warunków atmosferycznych.

"Od początku tej akcji każdy kolejny krok zależy od rozwoju sytuacji. Pożar nadal jest poważny, a najbliższe godziny pokażą, w jakim kierunku będzie się rozwijał. Wprowadzenie śmigłowców od wczesnych godzin rannych ma pomóc powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia. Monitorujemy również prognozę pogody - niewielka zmiana kierunku wiatru może utrudniać działania służb."

Ogień pod kontrolą, ale ryzyko pozostaje. Ważny komunikat dla mieszkańców

Jak poinformował w środowy poranek starosta biłgorajski, pożar został wstępnie opanowany, lecz działania służb wciąż trwają. Ratownicy dogaszają zarzewia na trudnodostępnych terenach torfowych. Zniszczeniu uległo około 250 hektarów lasu.

"Chciałbym złożyć najszczersze kondolencje rodzinie pilota samolotu gaśniczego, który zginął wczorajszej tragicznej katastrofy, niosąc pomoc naszemu regionowi. To niebywała tragedia dla nas wszystkich - przekazał starosta Andrzej Szarlip. - Dziękuję wszystkim strażakom PSP i druhom OSP za heroiczną walkę o to, by ogień nie dotarł do pobliskich miejscowości."

Mimo opanowania sytuacji, samorządowcy wystosowali specjalny apel do mieszkańców, obawiając się prognozowanych wichur. Służby wzywają do omijania stref pożaru i dróg dojazdowych, apelują o stosowanie się do wytycznych policji i straży oraz proszą o niezakłócanie pracy jednostkom na miejscu.