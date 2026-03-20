Nie powstanie nowy biurowiec dla urzędników. Miasto podjęło decyzję o sprzedaży działki

Nowe plany miasta. Nieruchomość trafi pod młotek

Działka o powierzchni ćwierć hektara jest obecnie zajęta przez trzy budynki – dwa biurowe oraz jeden przeznaczony do transportu i łączności. Ze względu na fatalny stan techniczny wszystkie obiekty zostały wyłączone z użytkowania.

O losie nieruchomości zdecydują radni podczas najbliższej sesji Rady Miasta, kiedy to pod obrady trafi projekt uchwały dotyczący zgody na sprzedaż. W przypadku pozytywnej decyzji miasto będzie mogło ogłosić przetarg.

Początkowo na działce przy ul. Leszczyńskiego miał powstać nowy biurowiec przeznaczony dla miejskiej administracji. Z planów tych jednak zrezygnowano. Decyzja podyktowana była drastycznym wzrostem kosztów budowy, co stanowiło pokłosie sytuacji rynkowej po wybuchu wojny w Ukrainie. Umowę z wykonawcą odpowiedzialnym za dokumentację projektową i realizację inwestycji rozwiązano w 2022 roku.

Zastępca prezydenta wyjaśnia powody sprzedaży działki przy ul. Leszczyńskiego

Tomasz Fulara, Zastępca Prezydenta ds. Inwestycji i Rozwoju, zaznacza, że miasto brało pod uwagę różne możliwości zagospodarowania terenu, łącznie z wyburzeniem stojących na nim budynków.

– W poprzednich latach rozważaliśmy możliwość rozbiórki istniejących budynków, jednak koszty takich działań okazały się nieproporcjonalnie wysokie względem potencjalnych korzyści. Biorąc pod uwagę stan techniczny obiektów oraz obowiązujące decyzje o warunkach zabudowy, uznaliśmy, że najbardziej racjonalnym rozwiązaniem jest sprzedaż nieruchomości. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych gminy, a potrzeby lokalowe miasta będą zabezpieczane docelowo przy ul. Spokojnej – mówi Tomasz Fulara.

Choć teren nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to wydane już decyzje o warunkach zabudowy pozwalają na różnorodne wykorzystanie przestrzeni. Inwestor będzie mógł wybudować tam m.in. wielorodzinne budynki mieszkalne z częścią usługową, obiekt hotelowo-usługowy czy typowy budynek usługowy.

Administracja przeniesie się na ul. Spokojną. Powstanie Lubelskie Centrum Bezpieczeństwa

Rezygnacja z inwestycji przy ul. Leszczyńskiego jest ściśle związana z planami przeniesienia urzędu do nowej lokalizacji. W 2024 roku miasto otrzymało w darowiźnie nieruchomość o powierzchni około 0,51 ha przy ul. Spokojnej. To właśnie tam docelowo mają mieścić się biura administracji oraz instytucje dbające o bezpieczeństwo mieszkańców.

W listopadzie 2024 roku wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, która zakłada budowę nowego biurowca, adaptację istniejącego budynku i stworzenie łącznika. Następnie, w lipcu 2025 roku, zawarto umowę na opracowanie dokumentacji przebudowy obiektu przy ul. Spokojnej 3, gdzie ma powstać Lubelskie Centrum Bezpieczeństwa.

Ważną częścią projektu jest również modernizacja zabytkowego budynku z lat 30. ubiegłego wieku, autorstwa architekta Jerzego Siennickiego. W planach jest przywrócenie mu dawnego blasku, w tym odtworzenie historycznej stolarki i oryginalnej kolorystyki elewacji.

Decyzja o sprzedaży działki przy ul. Leszczyńskiego oznacza, że miasto ostatecznie rezygnuje z własnych planów inwestycyjnych w tym miejscu, oddając pole do popisu prywatnym inwestorom. To, co ostatecznie powstanie na tym terenie, okaże się dopiero po rozstrzygnięciu przetargu, jednak już teraz wiadomo, że nieruchomość drzemie w sobie spory potencjał.

Lublin czekał, Dublina nie było

Zobacz także: "Napraw, nie wyrzucaj". Lublin zachęca do rozsądnego wyrzucania przedmiotów

