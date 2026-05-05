Lublin stał się pomarańczowy. Miasto wspiera mieszkańców

Wydarzenia jest sposobem na budowanie świadomości mieszkańców i przełamaniem stereotypów.

Chcemy wyrazić nasz sprzeciw przeciwko mowie nienawiści, hejtowi, krytyce i złośliwym komentarzom, które są adresowane do osób z niepełnosprawnościami. Nie ma zgody na mowę nienawiści, bez względu na wiek, bez względu na to, co robią, czym się zajmują, ale też ze względu na ich stan zdrowia - podkreśla zastępca prezydenta Lublina Anna Augustyniak.

Barwa marszu nie była przypadkowa, kolor pomarańczowy symbolizuje godność osób z niepełnosprawnościami.

W Lublinie zauważa się duże, pozytywne zmiany w zakresie opieki i wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami na przestrzeni lat. My tu mieszkamy dopiero 15 lat, natomiast zauważamy ten progres. Takie eventy jak dzisiaj pokazują, że miasto jest zainteresowane wsparciem takich osób. Dla mnie i dla mojej rodziny Lublin to jest idealne miejsce, żeby mieszkać. Zachęcam wszystkie rodziny, które mają osoby z niepełnosprawnościami, żeby osiedlały się w Lublinie. To jest świetne miejsce - opowiada Bogdan, tata Pawła.

W ramach wydarzenia w Teatrze Starym odbyła się także projekcja filmu Teatru Ludzi Niepełnosprawnych „Nieposkromienie – sztuka, godność i obecność”.

