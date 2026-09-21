Rosyjski atak na Ukrainę. Polskie myśliwce w powietrzu i alerty RCB na Lubelszczyźnie

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-21 22:39

Trwają kolejne uderzenia Rosji na terytorium Ukrainy, a polska armia znów prewencyjnie uruchomiła procedury bezpieczeństwa. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych wydało komunikat o mobilizacji naziemnych systemów obrony przeciwlotniczej i jednostek radarowych. Część osób przebywających w województwie lubelskim dostała alerty RCB.

Cztery myśliwce wojskowe lecące po niebie w formacji. O działaniach polskiego lotnictwa przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: Marek Kudelski/Super Express

Rosyjskie rakiety nad Ukrainą. Reakcja polskiego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Nowy komunikat w sprawie poderwanych myśliwców i rosyjskich ataków wydało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, wskazując na zagrożenie za wschodnią granicą. „Uwaga. W związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy, prowadzonymi z wykorzystaniem środków napadu powietrznego, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” – przekazano w mediach społecznościowych.

Armia zaznaczyła wyraźnie, że to standardowe działania przewidziane w takich sytuacjach. „Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” – poinformowali przedstawiciele polskiego wojska.

Sonda
Czy stosujesz się do zaleceń z alertów RCB?

Alerty RCB na Lubelszczyźnie. Ostrzeżenia trafiły na telefony mieszkańców

Ponownie rozesłano też wiadomości Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” – brzmi wiadomość przesłana na telefony.

SMS-y z ostrzeżeniami odebrali ludzie na terenie Białej Podlaskiej, Zamościa, Chełma oraz samego Lublina oraz różnych okolicznych powiatów w tym regionie.

„Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów” – podkreśliło wojsko.

Polscy dowódcy zapewniają jednocześnie, że wojsko „pozostaje w gotowości do natychmiastowej reakcji”.

Syreny zawyły na alarm w Warszawie. Tak reagowali warszawiacy