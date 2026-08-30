Potężny pożar hali magazynowej w Lublinie. Gęsty dym unosi się nad miastem

Pożar przy ulicy Kasprowicza w Lublinie. Płonie hala magazynowa z częściami do samolotów

Zgłoszenie dotyczące pojawienia się ognia przy ulicy Kasprowicza w Lublinie dotarło do służb ratunkowych w niedzielę około godziny 14.40. Płonie obiekt magazynowy na obrzeżach miasta w dzielnicy Hajdów-Zadębie. W rozmowie z "Super Expressem" mł. kpt. Bartłomiej Pytka, rzecznik Prasowy Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, poinformował, że płomienie trawią całą dwukondygnacyjną strukturę o wymiarach 30 na 100 metrów kwadratowych. Są tam zarówno przestrzenie magazynowe, jak i część biurowa. Obecnie w działania gaśnicze zaangażowano blisko czterdziestu strażaków.

Jak powiedział nam strażak, w hali znajdowały się elementy kompozytowe do samolotów. Konstrukcja zapadła się. Pożar jest obecnie dogaszany. Działaniami na miejscu kieruje st. bryg. Bartłomiej Walczuk, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

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Czarny dym nad Lublinem. Słup ognia zauważyli uczestnicy dożynek w Świdniku

Pożar widać z dużej odległości. Wschodnią część Lublina spowiła potężna chmura smolistego dymu, która jest zauważalna z innych dzielnic, a także ze Świdnika. Ogień dostrzegły osoby biorące udział w wojewódzkich dożynkach, rozdzwoniły się telefony alarmowe lubelskiej straży pożarnej.

Podczas interwencji strażaków na ulicy Kasprowicza kierowcy muszą liczyć się z problemami w ruchu. Służby nie wiedzą jeszcze, jak dużo czasu zajmie ostateczne ugaszenie płonącej hali. Dokładne przyczyny wybuchu ognia będą wkrótce szczegółowo wyjaśniane.

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