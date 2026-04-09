Co z wyświetlaczami na przystankach na Krakowskim Przedmieściu? Radny reaguje

Choć komunikacja miejska w Lublinie ma znacznie poważniejsze problemy niż dwa niedziałające wyświetlacze, to od miesięcy są one częścią miejskiego krajobrazu i wciąż „straszą” pasażerów wizją autobusu, który nigdy nie nadjedzie.

Nie ukrywam, że byłem zdziwiony, że ten problem do tej pory nie został rozwiązany, bo to już kiedyś zwróciło moją uwagę - mówi radny Marcin Jakóbczyk.

W interpelacji z 20 marca radny zwrócił uwagę na niedziałające wyświetlacze i prosił o pilną interwencję i naprawę.

Dla wielu osób, zwłaszcza starszych, a także mających słabszy wzrok stanowią one niezwykle istotne urządzenie, dzięki któremu mogą zapoznać się z rozkładem jazdy, a na dwóch ww. przystankach od dłuższego czasu nie działają one tak jak powinny - czytamy w piśmie.

Na prośbę odpowiedział wiceprezydent Tomasz Fulara, który podkreślił, że urządzenia były jednymi z pierwszych w Lublinie i należą do poprzedniej generacji, które nie są już instalowane ani zalecane do dalszej eksploatacji.

Ze względu na zużycie i ograniczoną dostępność części zamiennych, jej naprawa byłaby nieproporcjonalnie kosztowna i skutkowałaby nieracjonalnym zagospodarowaniem środków publicznych - czytamy w odpowiedzi.

Rozwiązaniem problemu miałby być dokument nad którym pracuje ZDiTM - "Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji infrastruktury transportowej na terenie miasta Lublin polegającej na budowie/przebudowie zatok przystankowych wraz z dostosowaniem peronów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz doposażenie przystanków komunikacji miejskiej w infrastrukturę przystankową wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego- Część I".

Aktualnie trwa opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji infrastruktury transportowej na terenie miasta Lublin, która polega na budowie lub przebudowie zatok przystankowych wraz z dostosowaniem peronów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz doposażeniem przystanków komunikacji miejskiej w infrastrukturę przystankową wraz ze sprawowaniem nadzorów autorskich. Zakres tego opracowania obejmuje między innymi dwie lokalizacje: Krakowskie Przedmieście 02 i 04. Projekt przewiduje tam przebudowę zatok i peronu poprzez połączenie obu przystanków. Będzie wymieniony wyświetlacz na nowoczesny punkt dynamicznej informacji pasażerskiej oraz wymienione będą ławki przystankowe - zapowiada Monika Fisz rzecznik prasowy ZDiTM w Lublinie.

Umowy na opracowanie dokumentacji projektowej zostały podpisane w zeszłym roku.

Jeżeli ten problem funkcjonuje już od dłuższego czasu, to dziwię się, że dopiero teraz jesteśmy na etapie opracowywania dokumentacji. Potem będzie oczywiście etap realizacji, czyli zabezpieczenia środków, ja to wszystko rozumiem. Natomiast pojawia się pytanie, co do tego czasu. Są osoby korzystające z komunikacji miejskiej, które widząc na wyświetlaczu, że do autobusu została minuta, przyspieszają kroku, podbiegają, żeby zdążyć. W przypadku osób starszych rozkłady jazdy w wersji drukowanej nie zawsze są czytelne, zwłaszcza dla tych ze słabszym wzrokiem. Wyświetlacze dają też jakąś perspektywę czasu i wiedzę, które połączenie będziemy mieli najwygodniejsze. Więc pytanie co do momentu opracowania dokumentacji i co do momentu, kiedy ta dokumentacja już zostanie wcielona w życie, czyli realizacji projektu. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy czekali na to teraz kolejne kilka miesięcy czy nawet rok lub dwa lata - mówi radny Marcin Jakóbczyk.

Zgodnie z pierwotnymi założeniami miejskich planów inwestycyjnych, prace związane z modernizacją infrastruktury przystankowej w Lublinie miały potrwać do 2027 roku.

