QUIZ na Wszystkich Świętych. Sprawdź, ile wiesz o 1 listopada. Komplet punktów tylko dla nielicznych

Początek listopada to dla wielu Polaków czas odwiedzania cmentarzy, zapalania zniczy i wspominania bliskich, których już z nami nie ma. Z tym okresem wiąże się wiele tradycji, ale nie wszystkie są tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Rozwiąż nasz quiz i sprawdź, ile pamiętasz!

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