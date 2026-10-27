QUIZ na Wszystkich Świętych. Sprawdź, ile wiesz o 1 listopada. Komplet punktów tylko dla nielicznych

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-10-27 9:00

Początek listopada to dla wielu Polaków czas odwiedzania cmentarzy, zapalania zniczy i wspominania bliskich, których już z nami nie ma. Z tym okresem wiąże się wiele tradycji, ale nie wszystkie są tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Rozwiąż nasz quiz i sprawdź, ile pamiętasz!

Kobieta z parasolem i kwiatami na cmentarzu. O tradycjach Wszystkich Świętych przeczytasz na Eska Lublin.
Autor: Encierro/ Shutterstock

Wszystkich Świętych. Co warto wiedzieć o 1 listopada?

Czy Wszystkich Świętych to dla ciebie wyłącznie data w kalendarzu, czy może wiesz o tym dniu coś więcej? Wiele pytań dotyczących 1 listopada wydaje się prostych, dopóki nie trzeba wskazać konkretnej odpowiedzi. Przygotowaliśmy quiz, w którym możesz sprawdzić swoją wiedzę i przekonać się, czy poradzisz sobie ze wszystkimi pytaniami. Powodzenia!

QUIZ na Wszystkich Świętych. Sprawdź, ile wiesz o 1 listopada. Komplet punktów tylko dla nielicznych
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Wszystkich Świętych 2026

Wszystkich Świętych obchodzimy co roku 1 listopada. W kościele katolickim jest to uroczystość poświęcona wszystkim świętym, zarówno tym oficjalnie kanonizowanym, jak i tym, których świętość nie została formalnie ogłoszona. W Polsce dzień ten od lat kojarzy się również z odwiedzaniem grobów bliskich, porządkowaniem mogił oraz zapalaniem zniczy. 1 listopada to oczywiście także stroiki, które lądują wówczas na grobach. Jakie w tym roku będą popuarne? Sprawdźcie naszą galerię poniżej.

Stroiki na Wszystkich Świętych. Te będą hitem [ZDJĘCIA]

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