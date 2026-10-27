14 tys. zł miesięcznie i darmowe zakwaterowanie z wyżywieniem. Mają tylko 5 etatów

Praca za granicą kusi Polaków

Wyjazd do pracy za granicę wciąż jest dla wielu Polaków sposobem na poprawę sytuacji finansowej. Znaczenie ma jednak nie tylko wysokość pensji, ale również koszty życia, które w niektórych krajach potrafią pochłonąć sporą część zarobków. Dlatego szczególnym zainteresowaniem cieszą się oferty, w których pracodawca zapewnia nie tylko wynagrodzenie, lecz także zakwaterowanie i wyżywienie. Jedna z takich propozycji pojawiła się w internecie. Na kandydatów czeka kilka wolnych miejsc, a miesięczna pensja robi wrażenie.

Wynagrodzenie wynosi 3400 euro miesięcznie

Oferta opublikowana w serwisie praca-skandynawia.pl dotyczy pracy na stanowisku pokojówki lub pokojowego w Helsinkach. Zgodnie z treścią ogłoszenia osoba zatrudniona może zarabiać 3400 euro brutto miesięcznie. Jednym z elementów, które mogą przyciągnąć kandydatów, jest brak wymogu znajomości języka fińskiego. Według ogłoszenia nie jest również wymagana znajomość innych języków obcych. Co ważne, doświadczenie w sprzątaniu hoteli lub innych obiektów jest mile widziane, ale nie stanowi warunku koniecznego.

Darmowe zakwaterowanie i posiłki

Oferta przewiduje także świadczenia, które mogą ograniczyć wydatki związane z przeprowadzką do Finlandii. Według ogłoszenia pracodawca zapewnia:

bezpłatny pokój z łazienką,

dostęp do Wi-Fi i wspólnej kuchni,

bezpłatny posiłek podczas każdej zmiany,

odzież roboczą i środki czystości,

pomoc w załatwianiu formalności związanych z zatrudnieniem.

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Tylko 5 etatów

Istotną informacją jest także to, że zatrudnienie ma odbywać się na podstawie fińskiej umowy o pracę na czas nieokreślony, a w ofercie wskazano tylko pięć dostępnych etatów. Kandydaci powinni być gotowi do wyjazdu w ciągu dwóch-czterech tygodni od zakończenia rekrutacji.