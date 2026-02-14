Puławy: Pędziła prawie 200 km/h żeby… zdążyć na paznokcie. Dostała najwyższy, możliwy mandat

W tym tygodniu, na trasie S12/S17 z Lublina w kierunku Warszawy, policjanci z puławskiego Wydziału Ruchu Drogowego zauważyli kierującą Mercedesem, która jadąc z dużą prędkością, wyprzedzała kolejne pojazdy.

Policjanci, poruszający się nieoznakowanym radiowozem z videorejestratorem dokonali pomiaru prędkości Mercedesa. Okazało się, że kierująca jedzie z prędkością bliską 200 km/h. Dopuszczalna prędkość w tym miejscu to 120 km/h. Funkcjonariusze dając kierującej sygnały, w bezpiecznym miejscu zatrzymali ją do kontroli. Za kierownicą Mercedesa siedziała 23-letnia obywatelka Ukrainy, mieszkująca w Warszawie. Jak wyznała policjantom, spieszyła się, ponieważ chciała zdążyć na wizytę w salonie kosmetycznym w Warszawie, gdzie miała mieć robione paznokcie.

Za popełnione wykroczenie policjanci nałożyli na nią najwyższy możliwy za to wykroczenie mandat w wysokości 2500 złotych oraz 15 punktów karnych. Jeśli w ciągu dwóch lat 23-latka popełni to samo wykroczenie, grozi jej mandat w wysokości 5 tysięcy złotych – mówi nadkom. Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.

Policja przypomina, że nadmierna prędkość jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Mundurowi apelują o stosowanie się do ograniczeń prędkości i przestrzeganie zasad ruchu drogowego.

