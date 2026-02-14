Technologia przyszłości w Szpitalu przy al. Kraśnickiej. Robot da Vinci 5 działa już na bloku operacyjnym

System piątej generacji, wyposażony w ponad 150 innowacji technicznych, pozwoli na przeprowadzanie jeszcze bardziej precyzyjnych i mniej inwazyjnych zabiegów w obszarze urologii, chirurgii ogólnej, torakochirurgii, ginekologii oraz bariatrii.

Wprowadzenie systemu da Vinci 5 to kolejny krok w rozwoju lubelskiego ośrodka, który od 2022 roku z powodzeniem wykorzystuje technologię robotyczną na sali operacyjnej. Dzięki nowej inwestycji Centrum Edukacyjne Robotyki Operacyjnej, działające w Szpitalu, umacnia swoją pozycję jako jedno z najnowocześniejszych centrów szkoleniowych w Polsce.

Konsekwentnie inwestujemy w najnowocześniejszy sprzęt medyczny, aby mieszkańcy województwa lubelskiego mieli dostęp do opieki zdrowotnej na najwyższym światowym poziomie. Pierwszy robot da Vinci, który trafił do tego szpitala w 2022 roku, udowodnił, jak bardzo potrzebna jest to technologia. Zakup modelu piątej generacji to potwierdzenie naszej strategii stałego podnoszenia jakości świadczeń medycznych w regionie – mówi Jarosław Stawiarski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

System da Vinci 5 wprowadza szereg przełomowych rozwiązań, wśród których kluczową rolę odgrywa technologia, dzięki której chirurg może dosłownie „czuć” opór tkanek pacjenta poprzez kontrolery, co pozwala na precyzyjne dopasowanie siły nacisku i minimalizację ich urazowości podczas operacji. Realizm zabiegów podnosi również udoskonalony system wizualizacji 3D, oferujący wyższą rozdzielczość oraz bardziej naturalne kolory pola operacyjnego. Praca lekarza staje się bardziej komfortowa dzięki nowemu, ergonomicznemu i immersyjnemu stanowisku z dodatkowymi funkcjami pozycjonowania. Da Vinci 5 to także inteligentna platforma o mocy obliczeniowej zwiększonej aż 10 000 razy, która dzięki nowym czujnikom i procesorom dostarcza cennych danych analitycznych pozwalających mierzyć i udoskonalać działania chirurga.

Od 2022 roku nasi specjaliści przeprowadzili już ponad 1200 zabiegów. To ogromne doświadczenie pozwala nam w pełni wykorzystać potencjał najnowszego modelu. System da Vinci 5 to dla nas nie tylko większa precyzja, ale także większa autonomia chirurga i usprawniony przepływ pracy na bloku operacyjnym, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie liczby operowanych pacjentów – podkreśla Piotr Matej, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie.

Inwestycja objęła zakup kompletnego systemu wraz z oprogramowaniem, zestawem narzędzi oraz zaawansowanym symulatorem szkoleniowym. Dzięki wieloplatformowej kompatybilności system da Vinci 5 płynnie integruje się z istniejącymi instrumentami wykorzystywanymi dotychczas w szpitalu, co pozwala na optymalizację kosztów i zwiększenie liczby wykonywanych procedur.

Robot będzie wykorzystywany przede wszystkim w chirurgii onkologicznej, urologii, ginekologii, torakochirurgii oraz bariatrii. Minimalnie inwazyjne metody leczenia, które oferuje da Vinci 5, oznaczają dla pacjentów mniejsze ryzyko powikłań, mniejszy ból pooperacyjny oraz znacznie krótszy pobyt w szpitalu.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Ma to być krok milowy w rozwoju radiologii zabiegowej w regionie. Szpital Wojewódzki ma najnowocześniejszy angiograf

6