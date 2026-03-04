Pszczółka dla wojska? Lubelski zakład ma zacząć produkcję dla żołnierzy

Projekt pozwoli na stworzenie linii tzw. produktów podwójnego zastosowania.

Dziś mogę powiedzieć tylko o tym, że jesteśmy na takim etapie rozmów i przygotowania tego projektu, że mamy przekonanie, że w to należy iść, że ten zakład dysponuje potencjałem, który pozwoli to rozwinąć. Niczego nie wyprzedzamy, uzgodniliśmy to oczywiście z z zarządem. Mówimy o liofilizacji owoców miękkich, mówimy o wykorzystania polskich cukrowni, mówimy o tym, że w tym energetycznym produkcie z długim terminem 20-30 letnim mamy określony rynek zbytu, który jest dla nas interesujący - podkreślał wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.

"To nie jest już tylko pomysł."

Wydaje mi się, że najważniejsza z punktu widzenia każdego projektu jest kwestia zabezpieczenia finansowego. Na ten projekt zabezpieczenie finansowe jest, musimy dopiąć jeszcze kilka bardzo ważnych elementów. Taka produkcja, którą prowadzi "Pszczółka" jest najlepszym przykładem produkcji dual-use, zarówno na rynek cywilny, jak i na rynek wojskowy - mówił europoseł Krzysztof Hetman.

Według zapowiedzi szczegóły nowej strategii mamy poznać w kwietniu tego roku.

Zobacz także naszą galerię zdjęć: Lublin z nowym pomnikiem? Chcą upamiętnić Żołnierzy Wyklętych

3