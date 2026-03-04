Cyfrowa rewolucja w szpitalu. USK nr 4 w Lublinie skorzysta z nowoczesnych rozwiązań

"Projekt ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo."

Dzięki niemu w szpitalu zostaną zintegrowane i rozbudowane systemy informatyczne, zdigitalizowana dokumentacja medyczna oraz wdrożone rozwiązania zwiększające cyberbezpieczeństwo i wykorzystujące sztuczną inteligencję. W ramach projektu przewidziane są działania na kilku płaszczyznach. Pierwsza dotyczy narzędzi i systemów zabezpieczających. Rozbudowany zostanie system antywirusowy oraz zapora ogniowa, czyli firewall. Rozbudowany zostanie również system kopii zapasowych o "bunkier cyfrowy" oraz kopie zapasowe do chmury, co pozwoli zabezpieczyć dane -mówi Alina Pospischil rzecznik prasowy USK Nr 4 w Lublinie.

Nowoczesne systemy mają być wdrożone do końca maja 2026 roku.

Dzięki projektowi w szpitalu będzie możliwa wymiana kluczowej infrastruktury takiej jak serwery i switch-e centralne. Część przetargów w ramach projektu jest już rozstrzygnięta. W najbliższym czasie planowana jest wymiana serwerów i szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla pracowników - dodaje Pospischil.

Całkowita wartość projektu to ponad 14 mln złotych, z czego 12 milionów pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy. Inwestycje mają być gotowy do końca maja 2026 roku.

