Przyszłość S17 Zamość Południe – Tomaszów Lubelski Północ pod znakiem zapytania. Kolin nie chce kontynuować prac

Mikołaj Borowiec
Mikołaj Borowiec
2026-10-30 14:47

Firma Kolin Insaat oficjalnie oświadczyła, że nie zamierza kontynuować budowy odcinka drogi ekspresowej S17 między Zamościem a Tomaszowem Lubelskim. Pismo od tureckiego wykonawcy wpłynęło do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w odpowiedzi na ostateczne wezwanie do mobilizacji.

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Autor: GDDKiA/ Materiały prasowe

Deklaracja wykonawcy jest odpowiedzią na wcześniejsze ruchy inwestora. GDDKiA wyznaczyła firmie Kolin 28-dniowy termin na wywiązanie się ze zobowiązań kontraktowych, ostrzegając, że brak poprawy sytuacji doprowadzi do odstąpienia od umowy z winy wykonawcy.

GDDKiA: Stanowisko wykonawcy jest bezpodstawne

W ocenie GDDKiA przedstawione przez Kolin Insaat pismo jest całkowicie bezpodstawne. Zarządca dróg podkreśla, że postawa firmy jednoznacznie świadczy o braku woli dokończenia inwestycji, co nieuchronnie przełoży się na opóźnienia w oddaniu trasy do użytku.

Chcemy jak najszybciej zrealizować ten odcinek, jeżeli faktycznie dojdzie do odstąpienia od umowy, to po wykonaniu inwentaryzacji będziemy chcieli jak najszybciej ogłosić przetarg na wyłonienie nowego wykonawcy – informuje Łukasz Minkiewicz ze stanowiska ds. komunikacji GDDKiA - oddział w Lublinie.

Inwestor uspokaja jednocześnie, że interesy Skarbu Państwa są w pełni chronione dzięki ustanowionym zabezpieczeniom należytego wykonania umowy.

Na jakim etapie były prace?

Kontrakt z firmą Kolin Insaat na zaprojektowanie i budowę odcinka trasy S17 o długości 18,5 km podpisano w listopadzie 2022 roku. W 2025 roku wykonawca uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Ponieważ procedura wydawania dokumentów przedłużała się, GDDKiA przychyliła się do wniosku firmy i wydłużyła czas na ukończenie drogi do drugiej połowy 2028 roku.

Mimo dogodnych warunków czasowych budowa niemal stała w miejscu. Dotychczasowe zaawansowanie robót wynosi zaledwie 9 proc.

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