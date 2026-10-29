Przyszłość Lubelskiego Węgla "Bogdanka" pod znakiem zapytania. Jest stanowisko „Solidarności”

Dziś (29.10) w LW "Bogdanka" odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”.

Związkowcy oczekują od rządu, zarządu spółki oraz jej właściciela - Grupy Enea -konstruktywnego planu wyjścia kopalni z pogłębiającego się kryzysu.

Obawiają się, że unijny Zielony Ład oraz brak państwowego wsparcia mogą doprowadzić do przedwczesnego wygaszania wydobycia.

- Bogdanka jest jedyną rentowną w Polsce kopalnią, najefektywniejszą. Natomiast jako jedyna kopalnia nie dostaje dofinansowania z budżetu państwa. W tej chwili jest zmuszona do tego, żeby węgiel sprzedawać poniżej ceny wydobycia, poniżej ceny produkcji - podsumowuje przewodniczący Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie Ireneusz Pszczoła.

Związkowcy przyjęli oficjalne stanowisko, w którym wyrażają głęboki sprzeciw wobec braku wiążących gwarancji zatrudnienia oraz przerzucania kosztów transformacji energetycznej na pracowników i ich rodziny.

Treść stanowiska brzmi następująco:

Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” wyraża głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., narastającą niepewnością dotyczącą przyszłości kopalni oraz brakiem jednoznacznych i wiążących gwarancji bezpieczeństwa zatrudnienia dla jej pracowników.

Zdecydowanie popieramy działania organizacji związkowych funkcjonujących w LW „Bogdanka”, w tym Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”, podejmowane w obronie miejsc pracy, praw pracowniczych oraz przyszłości jednego z najważniejszych zakładów przemysłowych województwa lubelskiego.

Wyrażamy pełną solidarność z protestującymi pracownikami i przedstawicielami organizacji związkowych, którzy wobec braku satysfakcjonujących rozstrzygnięć zdecydowali się na podjęcie akcji protestacyjnej w siedzibie Zarządu Spółki.

Lubelski Węgiel „Bogdanka” to nie tylko przedsiębiorstwo wydobywcze. To strategiczny pracodawca, filar gospodarki Lubelszczyzny, źródło utrzymania tysięcy rodzin oraz ważny element bezpieczeństwa energetycznego Polski. Przyszłość kopalni ma bezpośredni wpływ na sytuację ekonomiczną całego regionu, funkcjonowanie lokalnych samorządów, przedsiębiorstw współpracujących z kopalnią oraz perspektywy rozwoju kolejnych pokoleń mieszkańców.

Nie możemy zaakceptować sytuacji, w której koszty transformacji energetycznej, zmian na rynku węgla i decyzji podejmowanych na szczeblu państwowym oraz korporacyjnym miałyby zostać przerzucone przede wszystkim na pracowników i ich rodziny.

Transformacja energetyczna nie może oznaczać likwidacji miejsc pracy bez stworzenia rzeczywistych, trwałych i godnych alternatyw zatrudnienia.

Z niepokojem obserwujemy pogarszające się uwarunkowania ekonomiczne funkcjonowania kopalni, ograniczanie perspektyw wydobycia oraz brak wystarczająco konkretnych odpowiedzi na pytania dotyczące przyszłości przedsiębiorstwa. Szczególne obawy budzą konsekwencje przyjętych założeń strategicznych dla poziomu zatrudnienia, wynagrodzeń, warunków pracy oraz dalszego funkcjonowania spółek zależnych i przedsiębiorstw kooperujących.

W naszej ocenie odpowiedzialność za przyszłość LW „Bogdanka” spoczywa nie tylko na Zarządzie Spółki, ale również na jej właścicielach oraz władzach państwowych, które kształtują politykę energetyczną i gospodarczą kraju.

W związku z powyższym Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” domaga się:

1 Niezwłocznego podjęcia rzeczywistego dialogu z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi LW „Bogdanka”, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Aktywów Państwowych, Grupy Enea oraz Zarządu Spółki.

2 Przedstawienia wiarygodnego, długoterminowego planu funkcjonowania i rozwoju kopalni, obejmującego perspektywy wydobycia, inwestycje, poziom zatrudnienia i zabezpieczenie ekonomicznych podstaw działalności przedsiębiorstwa.

3 Zawarcia wiążącego porozumienia społecznego, gwarantującego ochronę miejsc pracy, respektowanie praw pracowniczych oraz udział organizacji związkowych w procesach dotyczących restrukturyzacji i transformacji przedsiębiorstwa.

4 Zagwarantowania przestrzegania Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, obowiązujących porozumień oraz zasad prowadzenia dialogu społecznego, w tym rzetelnych negocjacji dotyczących wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych.

5 Przedstawienia przez Grupę Enea jednoznacznej deklaracji dotyczącej przyszłości LW „Bogdanka”, w szczególności jej roli w strukturze Grupy, planowanych zakupów węgla oraz inwestycji zapewniających dalsze funkcjonowanie kopalni.

6 Opracowania i wdrożenia realnego programu sprawiedliwej transformacji Lubelskiego Zagłębia Węglowego, uwzględniającego interesy pracowników, społeczności lokalnych i przedsiębiorstw współpracujących z kopalnią, wraz z zapewnieniem odpowiednich środków finansowych.

7 Zagwarantowania transparentności podejmowanych decyzji dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa oraz odstąpienia od jednostronnych działań mogących prowadzić do ograniczenia zatrudnienia lub pogorszenia warunków pracy bez uprzednich uzgodnień ze stroną społeczną.

Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” podkreśla, że pracownicy LW „Bogdanka” przez dziesięciolecia swoją ciężką, odpowiedzialną i niebezpieczną pracą budowali potencjał gospodarczy kopalni i całego regionu. Mają oni pełne prawo oczekiwać stabilności zatrudnienia, godziwych wynagrodzeń, poszanowania zawartych porozumień oraz jasnej perspektywy zawodowej.

Nie ma naszej zgody na marginalizowanie znaczenia lubelskiego górnictwa, podejmowanie decyzji ponad głowami pracowników ani na traktowanie dialogu społecznego jako formalności.

Oczekujemy od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Aktywów Państwowych oraz władz Grupy Enea podjęcia pilnych, konkretnych działań służących zabezpieczeniu przyszłości LW „Bogdanka” i zatrudnionych w niej pracowników.

Jednocześnie apelujemy o uwzględnienie społecznych i gospodarczych konsekwencji transformacji energetycznej dla województwa lubelskiego. Nie można dopuścić, aby region poniósł nieodwracalne straty gospodarcze i społeczne wskutek decyzji podejmowanych bez odpowiednich zabezpieczeń i długofalowego planowania.

Zarząd Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” deklaruje pełne wsparcie dla Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w LW „Bogdanka” oraz wszystkich pracowników walczących o zachowanie miejsc pracy i godne warunki zatrudnienia.

W przypadku dalszego braku konstruktywnego dialogu i konkretnych rozstrzygnięć nie wykluczamy podjęcia, we współpracy z organizacjami związkowymi działającymi w kopalni oraz strukturami krajowymi NSZZ „Solidarność”, dalszych działań przewidzianych prawem w obronie pracowników i przyszłości zakładu.

Przyszłość Bogdanki to przyszłość tysięcy rodzin i całej Lubelszczyzny. Nie pozwolimy, aby decyzje dotyczące tak ważnego przedsiębiorstwa zapadały bez udziału jego pracowników i ich przedstawicieli.

ZARZĄD REGIONU ŚRODKOWO-WSCHODNIEGONSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Związek zapowiada, że przyjęte stanowisko zostanie przesłane do premiera Donalda Tuska, Ministerstwa Aktywów Państwowych, zarządu oraz Rady Nadzorczej Bogdanki i Grupy Enea oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Przyjazd do siedziby spółki w Lublinie zapowiedział już minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun. Proponowany termin rozmów to 19 listopada, jednak związkowcy uważają go za zbyt odległy.

- Jakie będą kroki w międzyczasie podejmowane, czy będziemy cierpliwie czekali do tego 19 listopada, czy będziemy wcześniej jakieś działania podejmowali? No to trudno dzisiaj powiedzieć, bo sytuacja jest dynamiczna - tłumaczy przewodniczący Pszczoła.

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