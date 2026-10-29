Jak znaleźć grób na cmentarzu? Te aplikacje mogą pomóc

Wszystkich Świętych 2026. Polacy ruszą na cmentarze

Dzień Wszystkich Świętych sprawia, że miliony Polaków wyruszają na cmentarze. To taki moment w roku kiedy wspominamy bliskich, którzy odeszli i zdobimy ich groby w imię pamięci. Niemal każdego roku dochodzi jednak do sytuacji, gdy ktoś gubi się na cmentarzu. To zupełnie normalne, w szczególności w sytuacji kiedy na nekropolii bywamy rzadko oraz gdy ta jest duża. Problem z pewnością mają mieszkańcy Szczecina, którzy swoich bliskich zmarłych pochowali na największej nekropolii w Polsce i jednej z największych w Europie: Największa nekropolia w Polsce. Okazuje się jednak, że jest na to rozwiązanie w postaci aplikacji!

Jak znaleźć grób zmarłego? Te aplikacje pomogą

Jeśli cmentarz co roku jest dla ciebie prawdziwym labiryntem, musisz zainstalować sobie aplikacje, które pomogą znaleźć grób na nekreopolii. Mało kto o tym wie, ale dzięki internetowym wyszukiwarkom grobów można odnaleźć miejsce pochówku, nie wychodząc z domu. W wielu przypadkach wystarczy znać imię i nazwisko zmarłego.

Aplikacje i wyszukiwarki grobów. Z tych stron warto skorzystać

Grobonet – jedna z największych wyszukiwarek osób pochowanych w Polsce. Baza obejmuje ponad 7,4 mln osób. Pozwala sprawdzić sektor, rząd i numer grobu, a w wybranych lokalizacjach oferuje także nawigację do miejsca pochówku.

– jedna z największych wyszukiwarek osób pochowanych w Polsce. Baza obejmuje ponad 7,4 mln osób. Pozwala sprawdzić sektor, rząd i numer grobu, a w wybranych lokalizacjach oferuje także nawigację do miejsca pochówku. Mogiły.pl – internetowa baza pochowanych, która umożliwia wyszukiwanie grobów i sprawdzanie ich położenia na mapie. Dostępna jest również aplikacja na Androida z funkcją nawigacji GPS.Internetowa Baza Osób Pochowanych.

– internetowa baza pochowanych, która umożliwia wyszukiwanie grobów i sprawdzanie ich położenia na mapie. Dostępna jest również aplikacja na Androida z funkcją nawigacji GPS.Internetowa Baza Osób Pochowanych. eCmentarze.pl – ogólnopolska wyszukiwarka umożliwiająca odnalezienie zmarłych na podstawie imienia, nazwiska, miasta lub województwa.

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Co ważne, jeśli wyszukiwarka nie pokazuje poszukiwanej osoby, nie oznacza to, że grób nie istnieje. W takiej sytuacji warto skontaktować się z administracją cmentarza lub kancelarią parafialną, która prowadzi ewidencję pochówków. Pomocne mogą okazać się również lokalne wyszukiwarki udostępniane przez urzędy miast.