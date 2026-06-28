Dwie kobiety zmarły podczas opalania! Skwar w Polsce zabija

Dramatyczne skutki wysokich temperatur. 47-latka i 60-latka zmarły podczas opalania

Fala gorąca w niedzielę doprowadziła do dwóch tragicznych zdarzeń. W obu przypadkach ofiary to opalające się kobiety. Pierwszy dramat rozegrał się w miejscowości Huta w gminie Odolanów (Wielkopolska), gdzie 47-latka chciała nacieszyć się promieniami słonecznymi na swoim podwórku, o czym donosi portal ostrow24.tv. Po upływie mniej więcej godziny mąż zauważył leżącą żonę. Na początku sądził, że kobieta po prostu wciąż odpoczywa. Gdy nie dawała znaków życia, powiadomił służby. Medycy przeprowadzili długą akcję ratunkową, ale nie przyniosła ona rezultatu. Zgodnie z doniesieniami lokalnych mediów, zmarła miała na ciele wyraźne oparzenia słoneczne. Zauważono u niej także plamy opadowe, które w gorące dni mogą wystąpić stosunkowo szybko po zgonie. W tym momencie nie można jednoznacznie stwierdzić, że to pogoda zabiła 47-latkę. Kwestię tę rozstrzygnie sekcja.

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Zwłoki na zamkniętym kąpielisku. Obok leżał olejek

Kolejna podobna tragedia miała miejsce tego samego dnia w Chełmie. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez nadkom. Ewę Czyż, rzeczniczkę chełmskiej policji, o 16.40 przechodzień zauważył zwłoki kobiety na terenie kąpieliska Glinianki, które jest wyłączone z użytku ze względu na prace remontowe. Śledczy wykluczają na tym etapie udział osób trzecich. Na miejsce wezwano prokuratora. Ustalono, że ofiara to około 60-letnia kobieta. Najprawdopodobniej wybrała się na nieczynną plażę, by się opalać. Znaleziono ją w kostiumie kąpielowym, a w pobliżu leżały jej rzeczy osobiste, w tym torebka i olejek do opalania. Trwa postępowanie wyjaśniające. Podobnie jak w pierwszym przypadku, zostanie przeprowadzona sekcja zwłok.

Obydwie tragedie miały miejsce w czasie gigantycznych upałów. Przedstawiciele służb alarmują, że wielogodzinna ekspozycja na słońce grozi odwodnieniem, udarem cieplnym i poważnym przegrzaniem. Apelują, aby w upalne dni nawadniać organizm, zakładać czapkę lub kapelusz, powstrzymywać się od opalania w godzinach szczytu i natychmiast reagować, kiedy pojawią się mdłości, zasłabnięcia, zawroty głowy albo utrata przytomności.