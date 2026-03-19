Przeszukiwanie lasów pod Parczewem. Jest specjalny apel do kierowców

Działania w lasach gminy Milanów

Lokalne Centrum Zarządzania Kryzysowego z siedzibą w Parczewie przekazało informacje o starcie terenowej akcji w lasach. Przeczesywanie określonych obszarów przewidziano na 19 i 20 marca 2026 roku, a zasięg terytorialny obejmuje gminę Milanów w powiecie parczewskim.

Głównym zadaniem patroli będzie lokalizacja martwych dzików, co stanowi bezpośredni element zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF). Ten wysoce zakaźny wirus stanowi krytyczne ryzyko dla hodowców trzody chlewnej, wymuszając błyskawiczne interwencje odpowiednich organów.

Walka z rozprzestrzenianiem się ASF

Systematyczne patrolowanie kompleksów leśnych jest jednym z podstawowych mechanizmów hamowania ekspansji afrykańskiego pomoru świń. Szybkie namierzanie i utylizacja martwych osobników to priorytet w minimalizowaniu ognisk tej jednostki chorobowej.

Podobne inicjatywy realizowane są regularnie w strefach podwyższonego ryzyka wystąpienia ASF. W tego typu operacjach biorą udział wyspecjalizowane jednostki oraz podmioty zajmujące się nadzorem epizootycznym i reagowaniem w sytuacjach kryzysowych.

Ostrzeżenie dla zmotoryzowanych: noga z gazu

Ze względu na trwające przeczesywanie lasów, przedstawiciele administracji kierują pilny komunikat do osób prowadzących pojazdy. W rejonach zalesionych zwierzyna może być znacznie bardziej niespokojna, co potęguje prawdopodobieństwo jej niespodziewanego pojawienia się na pasie ruchu.

"Apelujemy do kierowców poruszających się po drogach w rejonie obszarów leśnych o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze" - informuje Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Parczewie.

Przedstawiciele służb wyrażają wdzięczność wobec lokalnej społeczności oraz użytkowników dróg za wyrozumiałość. Jak zaznaczają, wszystkie te kroki podejmowane są w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa i zminimalizowania szkód wynikających z rozprzestrzeniania się wirusa ASF.

