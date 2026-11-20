Świetne wieści! Oddychamy dziś czystym powietrzem w Lublinie

Stan powietrza w naszym mieście jest dziś oceniany jako bardzo dobry oraz dobry, w zależności od konkretnej stacji pomiarowej. Umiarkowane podmuchy jesiennego wiatru sprawnie przewietrzają ulice, dzięki czemu dym z domowych pieców oraz spaliny z rur wydechowych nie kumulują się przy ziemi, lecz są natychmiast rozpraszane.

Dzięki tak sprzyjającym warunkom meteorologicznym aura zachęca do przebywania na zewnątrz. Jest to znakomity moment na spacer z dziećmi, aktywność fizyczną w parku czy dokładne przewietrzenie mieszkań przed kolejnymi dniami.

Jak odczytywać dzisiejsze (20.11) dane względem norm pyłów PM10 i PM2.5?

Aby dobrze ocenić jakość atmosfery, warto porównać dzisiejsze wyniki z oficjalnymi normami. W Polsce dobowy poziom dopuszczalny dla pyłu PM10 wynosi 50 µg/m³. Z kolei w przypadku drobniejszego pyłu PM2.5 oficjalna norma roczna GIOŚ wynosi 20 µg/m³, natomiast Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca utrzymywanie poziomu dobowego poniżej 15 µg/m³.

Oto szczegółowe pomiary zarejestrowane na lubelskich stacjach:

Lublin, ul. Obywatelska: o godzinie 07:00 stężenie pyłu PM10 wyniosło 10.1 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), a pyłu PM2.5 osiągnęło 9.2 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji jest określony jako dobry.

o godzinie 07:00 stężenie pyłu PM10 wyniosło 10.1 µg/m³ (indeks: bardzo dobry), a pyłu PM2.5 osiągnęło 9.2 µg/m³ (indeks: bardzo dobry). Ogólny indeks jakości powietrza dla tej stacji jest określony jako dobry. Lublin, ul. Okopowa: o godzinie 07:00 stężenie pyłu PM10 wyniosło 9.8 µg/m³, a pyłu PM2.5 kształtowało się na poziomie 8.7 µg/m³. Ogólny indeks jakości powietrza w tej lokalizacji jest bardzo dobry.

Dzisiejsze odczyty pyłu PM10 stanowią jedynie około 20% dobowej normy bezpieczeństwa GIOŚ, co oznacza wartości pięciokrotnie niższe od granicy dopuszczalności. Równie korzystnie wyglądają stężenia pyłu PM2.5, które bez trudu mieszczą się poniżej rygorystycznych wytycznych WHO.

Co to jest smog i jak dbać o zdrowie?

Smog to nic innego jak toksyczna mgła, która powstaje wtedy, gdy dym z domowych pieców i spalin samochodowych miesza się z wilgotnym, nieruchomym powietrzem. Drobne cząsteczki brudu unaszą się wtedy tuż nad ziemią i mogą przedostawać się do naszych płuc. Złota zasada każdego mieszkańca brzmi: zawsze sprawdzaj aktualny wskaźnik jakości powietrza przed wyjściem na trening lub spacer, aby chronić zdrowie swoje i swoich najbliższych.

QUIZ o smogu. Sprawdź, czy wiesz co cię truje! Pytanie 1 z 12 Jak powstała nazwa zjawiska smogu? została nadana przez naukowców z połączenia słów mgła i dym (ang. 'fog' i 'smoke') pochodzi od słowa "smolenie" Następne pytanie