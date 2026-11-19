Dokument podpisano po wielogodzinnych rozmowach w siedzibie spółki. W spotkaniu uczestniczyli Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun i wiceminister Grzegorz Wrona, zarządy Lubelskiego Węgla Bogdanka i grupy Enea oraz reprezentanci związków zawodowych.

Jak przekazał Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun, deklaracja określa harmonogram prac nad rozwiązaniami, które mają doprowadzić do stabilnego rozwoju kopalni i zabezpieczenia interesów jej pracowników.

- Spółka ma stabilną sytuację, ma przed sobą plany inwestycyjne. Naszym zadaniem i zadaniem Ministerstwa Energii, z którym razem tutaj wspólnie się konsultowaliśmy, jest zabezpieczanie tego, żeby systemowo te wszystkie działania przyniosły efekt - mówił szef resortu.

Nowy szyb i przyszłość kopalni

Jednym z najważniejszych tematów rozmów była możliwość realizacji wielomiliardowej inwestycji w nowy szyb. Jej przygotowanie ma objąć między innymi analizę lokalizacji, kosztów, źródeł finansowania oraz opłacalności przedsięwzięcia.

Zarząd Bogdanki deklaruje utworzenie do 31 stycznia 2027 roku zespołu ds. realizacji projektu budowy nowego szybu, w skład którego wejdą także 4 członkowie wskazani przez Organizacje Związkowe

Padły również pytania o to, czy jego budowa może oznaczać wydłużenie działalności Bogdanki poza 2049 rok. Minister przypomniał, że obecnie obowiązuje porozumienie dotyczące funkcjonowania branży węglowej do tego czasu.

- Mamy świadomość istniejącego porozumienia dotyczącego funkcjonowania branży węglowej do 49. roku. Pewne procesy przyspieszyły, ale z drugiej strony to, co się dzieje w tej chwili na świecie, sytuacja geopolityczna, konieczność budowania niezależności i odporności na te procesy, na które mamy bardzo ograniczony wpływ, powoduje to, że też patrzymy trochę inaczej w kwestiach węgla jako elementu miksu energetycznego w Polsce - mówił minister Balczun.

Zapewnił również, że nie ma planów likwidacji Bogdanki.

– Nie ma takich planów, nie było takich planów. Wszyscy wiemy, że Bogdanka jest jedną z najlepszych kopalń w Polsce, jest najlepiej zorganizowana, jest efektywna – podkreślił.

Dodał, że rozmowy o tak strategicznej inwestycji, świadczą o tym, że spółka ma przed sobą perspektywy rozwoju.

Związkowcy pozytywnie ocenili zapowiedź budowy nowego szybu. Wskazywali, że inwestycja może nie tylko zapewnić kopalni dalsze możliwości wydobycia, ale również poprawić bezpieczeństwo pracy górników.

- Nie sztuką jest wywieźć górnika 14–16 kilometrów, a to, można powiedzieć, ograniczy i koszty i czas, czyli ten węgiel z Bogdanki dalej będzie konkurencyjny na nie tylko polskich rynkach, ale i światowych - wyjaśniał Jacek Świrszcz przewodniczący Związku Zawodowego Górników.

Związkowcy: to dopiero początek

Podpisanie deklaracji oznacza zakończenie protestu prowadzonego przez związkowców w siedzibie Bogdanki. Związkowcy przebywali w budynku zarządu przez 25 dni. Przedstawiciele strony społecznej podkreślali jednak, że dokument nie jest jeszcze ostatecznym porozumieniem, a jego zapisy muszą zostać przełożone na konkretne działania.

- W sumie to jest początek pewnego procesu, który nas czeka, ustalenia pewnych kwestii związanych z przyszłością spółki. Szkielet tego procesu jest już przez ten dokument nakreślony - mówił Mariusz Romańczuk z NSZZ „Solidarność” przy Lubelskim Węglu Bogdanka.

Romańczuk zaznaczył, że dalsza ocena sytuacji będzie zależała od tego, czy uzgodnione deklaracje zostaną zrealizowane.

- A co do dalszych naszych działań, jak to się mówi, po owocach poznamy, czy te wszystkie deklaracje były szczere i otwarte. Wierzymy w to, jednak to zaufanie trzeba mieć ograniczone. Nie możemy jak na razie odtrąbić jakiegokolwiek dużego sukcesu - podkreślał Romańczuk.

Podobnie do sprawy podchodzi Jacek Świrszcz. Przewodniczący Związku Zawodowego Górników podkreślił, że deklaracja oznacza zobowiązania dla wszystkich stron, a teraz najważniejsze będzie ich wykonanie.

- To nie jest porozumienie, tylko deklaracja. Mamy pełną świadomość tego, że zobowiązania stron, a tu w głównej mierze trzeba powiedzieć, jest to zobowiązanie naszego zarządu, zarządu Enei oraz nasze, jako przewodniczących, liderów związkowych, żeby te deklaracje dowieźć do końca - mówił.

Jarosław Niemiec ze Związku Zawodowego „Przeróbka” przyznał, że na razie trudno ocenić, czy rozmowy zakończyły się sukcesem.

- Nie potrafię powiedzieć, czy jestem zadowolony z wyników tych rozmów. To się okaże. Deklaracje padły tak poważne ze strony panów ministrów, nawet przechodzą one moje najśmielsze oczekiwania, że to padnie dzisiaj, choćby o tej budowie szybu - powiedział.

Zapowiedział też, że przedstawiciele strony społecznej będą rozliczać polityków z deklaracji.

- Panowie ministrowie bardzo odważnie wzięli na siebie bardzo poważne zobowiązania polityczne, z których oczywiście będziemy ich rozliczać. Złamanie tych zasad czy tych deklaracji oznacza z naszej strony powrót do protestu i jego ostrzejszej formy, czyli strajk - zaznaczył Niemiec.

Będą rozmowy o podwyżkach

W deklaracji znalazły się również konkretne ustalenia dotyczące wynagrodzeń. Zarząd Bogdanki ma rozpocząć negocjacje w sprawie wzrostu wynagrodzeń zasadniczych najpóźniej na początku grudnia 2026 roku. Uzgodnione podwyżki mają zostać zrealizowane do końca lutego 2027 roku.

Związkowcy przypominali, że rozmowy o wzroście wynagrodzeń były zamrożone przez dwa lata.

W ciągu 30 dni od podpisania umowy zarządy Bogdanki i Enei oraz przedstawiciele związków zawodowych mają ponownie się spotkać. Celem będzie uzgodnienie harmonogramu działań oraz technicznych, finansowych i prawnych mechanizmów realizacji przyjętych zobowiązań.

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