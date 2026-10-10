Przechodził z rowerem przez tory. 82-letni mężczyzna zginął pod kołami pociągu

Tragedia na torach. Pociąg potrącił rowerzystę

Zamojska policja otrzymała zgłoszenie o tragicznym zdarzeniu w sobotę tuż po godzinie 8.00. Do dramatycznych scen doszło na trasie kolejowej w miejscowości Bagno na terenie gminy Zwierzyniec.

Według informacji przekazanych przez funkcjonariuszy, ofiarą jest 82-letni mężczyzna. Senior wpadł pod jadący z Hrubieszowa do Krakowa skład pasażerski.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 82-latek zdecydował się na przekroczenie torów w niedozwolonym miejscu, prowadząc obok siebie rower. W momencie, gdy zorientował się o zbliżającym się niebezpieczeństwie, prawdopodobnie puścił jednoślad i starał się uciec z torowiska. Niestety, nie zdążył uniknąć uderzenia i został potrącony przez lokomotywę. Informacje te przekazała podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

Dramatyczna akcja ratunkowa. 82-latek zmarł

Po otrzymaniu informacji o wypadku, na miejsce błyskawicznie zadysponowano jednostki ratownicze. Ratownicy podjęli heroiczną walkę o życie poszkodowanego, jednak ich wysiłki okazały się bezskuteczne.

Niestety, mimo długotrwałej akcji reanimacyjnej życia mężczyzny nie udało się uratować, co potwierdziła w swoim komunikacie podkomisarz Krukowska-Bubiło.

W momencie tragedii w pociągu znajdowało się siedemdziesięciu pasażerów oraz trzech pracowników obsługi. Żadna z tych osób nie ucierpiała w wyniku nagłego hamowania.

Prokuratura bada przyczyny tragedii na torach

Funkcjonariusze policji potwierdzili, że mężczyzna kierujący pociągiem był całkowicie trzeźwy. Na miejscu zdarzenia przez wiele godzin pracowali śledczy z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy prowadzili czynności pod czujnym okiem prokuratora.

Zgodnie z poleceniem prokuratora, zwłoki tragicznie zmarłego 82-latka zostały przetransportowane do zakładu medycyny sądowej w celu przeprowadzenia sekcji. Podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło dodała, że pod nadzorem prokuratury trwają szczegółowe działania mające na celu pełne zrekonstruowanie przebiegu tej tragedii.

Zadaniem śledczych jest teraz dokładne przeanalizowanie wszystkich faktów i okoliczności, które doprowadziły do tego tragicznego w skutkach wypadku na torach.