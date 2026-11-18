O ponownym wyborze oferty poinformowali przedstawiciele miasta i spółki MOSiR „Bystrzyca”. Jak wyjaśnił Tomasz Fulara, decyzja zapadła po ponownej weryfikacji dokumentacji przetargowej.

- Spółka MOSiR dokonała powtórnej analizy dokumentów związanych z postępowaniem przetargowym i uznała ofertę spółki TEXOM za najkorzystniejszą - przekazał zastępca prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju Tomasz Fulara.

Zmiana podwykonawcy rozwiała wątpliwości

Przypomnijmy, że firma TEXOM została pierwotnie wybrana w lipcu. Wątpliwości zamawiającego wzbudziła jednak sytuacja finansowa podwykonawcy, który miał zrealizować 90 proc. prac. MOSiR zdecydował więc o ponownej analizie postępowania i zwrócił się do wykonawcy o dodatkowe wyjaśnienia.

TEXOM wskazał teraz nowego podwykonawcę. To Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego. Komisja przetargowa sprawdziła dokumenty dotyczące tej firmy i ponownie oceniła ofertę.

- To jest firma, która ma bardzo duże doświadczenie w budowie obiektów sportowych. Ostatnia ich realizacja to jest kompleks obiektów sportowych w Sosnowcu, stadion Zagłębia Sosnowiec, hala zimowa i hala sportowa dla sportów zespołowych. Chodzi oczywiście o koszykówkę, siatkówke, piłkę ręczną - tłumczy Maciej Wątróbka, prezes MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie.

Termin na ewentualne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej upływa 30 listopada. Z kolei termin związania ofertą mija 4 grudnia. Wcześniej zgodę na jej zawarcie muszą wyrazić jeszcze Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników spółki.

Stadion za ponad 232 mln zł. Skąd pieniądze na inwestycję?

Modernizacja ma kosztować 232,3 mln zł. Inwestycja zostanie sfinansowana z pożyczki bankowej. Jak zapewnił prezes Maciej Wątróbka, spółka ma już wiążącą ofertę finansowania.

- Finansowanie mamy zapewnione. Kwestia ostatecznego podpisania umowy z bankiem to jeszcze kilka formalności i wymogów, które musimy spełnić. Chodzi między innymi o niewielką korektę planu gospodarczego na najbliższe lata - wyjaśnił prezes MOSiR.

Ostateczna umowa z bankiem ma zostać zawarta po podpisaniu kontraktu z wykonawcą inwestycji.

Najpierw projekt, później roboty budowlane

Przebudowa stadionu zostanie przeprowadzona w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że TEXOM będzie odpowiedzialny zarówno za przygotowanie dokumentacji, jak i wykonanie prac budowlanych.

Pierwszym etapem będzie opracowanie koncepcji. Wykonawca ma na to 30 dni. Następnie będzie miał dziewięć miesięcy na przygotowanie projektu i uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz zgód. Pierwsze projekty mają zostać przedstawione po około trzech miesiącach.

Miasto chce jednak rozpocząć część prac możliwie szybko. Dzięki formule inwestycji oraz posiadanym już decyzjom administracyjnym wykonawca po podpisaniu umowy będzie mógł przystąpić między innymi do rozbiórek, przygotowania terenu i robót związanych z infrastrukturą sieciową.

Wiceprezydent Fulara podkreślał, że przyjęte rozwiązania mają skrócić czas realizacji inwestycji.

- Formuła „zaprojektuj i wybuduj”, naszym zdaniem, w tej sytuacji przyczyni się do minimalizacji czasu przebudowy. Specjalnie wybrana technologia i wcześniej przygotowane przez miasto decyzje związane z pracami budowlanymi przyspieszą proces inwestycyjny - zaznaczył.

Stadion dla 16,6 tys. kibiców. Co się zmieni?

Przebudowany obiekt ma pomieścić 16,6 tys. widzów. Powstanie nowy tor żużlowy o długości 350 metrów, a strefa bezpieczeństwa zostanie poszerzona do czterech metrów. Projekt przewiduje również nową trybunę główną z zapleczem dla zawodników, sędziów i mediów, przebudowę parku maszyn, stref wejściowych i punktów gastronomicznych.

W planach jest także modernizacja oświetlenia i nagłośnienia oraz zagospodarowanie terenu wokół stadionu. Obiekt ma być przystosowany nie tylko do organizacji zawodów żużlowych, ale również innych wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.

Osobną kwestią jest zadaszenie stadionu. Zgodnie z dokumentacją przetargową zadaszenie trybun i toru zostało ujęte jako prawo opcji, czyli zakres, który może zostać zlecony w dalszej kolejności. Jak potwierdził prezes MOSiR, również ten element znajduje się w ofercie TEXOM.

Kiedy żużlowcy wrócą na stadion przy Al. Zygmuntowskich?

Według aktualnych założeń przebudowa ma potrwać około półtora roku, choć ostateczny harmonogram będzie zależał od przebiegu prac i uzyskiwania kolejnych pozwoleń. Wcześniejsze plany zakładały powrót zawodników na stadion w połowie 2028 roku. Podczas konferencji przedstawiciele miasta wskazali jednak, że obecnie trzeba brać pod uwagę również 2029 rok.

- Szacujemy, że będzie to 2028 bądź 2029 rok, w zależności od tego, jak przebiegnie budowa. Można też zakończyć ją wcześniej. Będziemy na bieżąco informować o postępach - zapowiedział Tomasz Fulara.

Jeśli procedura przetargowa zakończy się bez odwołań, pierwszym krokiem będzie podpisanie umowy z TEXOM S.A.. Później rozpoczną się prace projektowe, a następnie roboty na terenie stadionu przy Al. Zygmuntowskich.

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