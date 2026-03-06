Propozycje na weekendowy seans. Te tytuły idealnie sprawdzą się na wieczór

Sobota i niedziela to momenty, kiedy wreszcie można odetchnąć od zawodowych obowiązków i nieco zwolnić obroty. Najlepszym sposobem na efektywny odpoczynek często okazuje się domowy seans przed telewizorem, który pozwala przenieść się do innej rzeczywistości. Warto zarezerwować sobie czas na filmową ucztę i po prostu cieszyć się spokojem we własnym salonie. Pozostaje tylko pytanie: co wybrać?

Weekendowe hity filmowe i serialowe

Wiele osób staje przed dylematem dotyczącym wyboru odpowiedniego tytułu na wolne dni. Opracowaliśmy listę produkcji, którym zdecydowanie warto poświęcić uwagę. Wśród propozycji znajdują się zarówno mrożące krew w żyłach dreszczowce, jak i produkcje komediowe, które skutecznie poprawią nastrój po ciężkim tygodniu pracy. Nie zapomnieliśmy również o wzruszających dramatach oraz miniserialach, które można pochłonąć w trakcie jednego wieczoru. Szczegółowe rekomendacje prezentujemy w dołączonej do materiału galerii zdjęć.

Najlepsze filmy i seriale na weekend. Te obejrzycie w jeden wieczór

Nietypowa funkcja platformy Netflix

Gigant streamingowy słynie głównie z dostarczania hitowych produkcji fabularnych, przy których widzowie spędzają długie godziny. Okazuje się jednak, że serwis oferuje również mniej znane funkcjonalności, o których istnieniu wielu abonentów nie ma pojęcia. Jedna z nich jest idealna dla osób pragnących zbudować przytulną atmosferę w mieszkaniu, zwłaszcza gdy aura za oknem nie rozpieszcza. Chodzi o wirtualny kominek dostępny w bibliotece serwisu, który może być świetną alternatywą dla mieszkańców bloków. Więcej informacji o tym rozwiązaniu i instrukcję jego uruchomienia zawarliśmy w oddzielnym artykule tutaj: Ukryta funkcja Netflixa. Serial, który nie jest serialem, a mieszkańców bloków z wielkiej płyty go pokochają.

Warto również odnotować najnowsze doniesienia z rynku medialnego. Pojawiły się informacje, że Netflix rezygnuje z planów przejęcia Warner Bros. Discovery, a w kontekście zmian własnościowych dotyczących TVN wskazuje się na otoczenie Donalda Trumpa.