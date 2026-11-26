Wizyta objęła m.in. oględziny budowy Centrum Operacyjno-Edukacyjnego realizowanego przez Wody Polskie przy Zalewie Zemborzyckim. Jak przypomniał Balcerowicz, umowę na tę inwestycję podpisano w październiku tego roku z 22-miesięcznym okresem realizacji. Stan surowy ma być widoczny w przyszłym roku, a zakończenie prac przewidziano na rok 2028.

- Rozmawialiśmy z inżynierem kontraktu oraz z głównym wykonawcą i podwykonawcami zaangażowanymi w te prace. Na razie przebiegają bezproblemowo, nie ma żadnych opóźnień - informuje prezes Balcerowiecz.

Autor: Mikołaj Borowiec

W programie było też podpisanie porozumienia ze Związkiem Gmin Lubelszczyzny.Chodzi o kwestie gospodarki wodnej oraz przeciwdziałania skutkom suszy w zlewniach Środkowego Bugu i Wieprza.

- Współpraca z jednostkami samorządu jest niezbędna i to nie może być współpraca z jedną czy z drugą jednostką samorządu terytorialnego, ale z kilkunastoma naraz. My jako Wody Polskie oczywiście jesteśmy właścicielami wszelkiego majątku Skarbu Państwa, który jest wodą płynącą i urządzeń wodnych, natomiast choćby kwestie administracyjne, załatwiania wszelkich pozwoleń także wymagają współpracy z samorządem i bardzo nam ta współpraca odpowiada. Poza tym pamiętajmy, że całą infrastrukturę hydrotechniczną należy utrzymywać i najlepiej, żeby to samorząd, który działa lokalnie, wskazywał nam w pierwszej kolejności priorytety w tych zakresach - zaznacza prezes Balcerowicz.

Autor: Mikołaj Borowiec

Podpisano także List Intencyjny z Miastem Lublin, który zakłada rozwój współpracy w zakresie ochrony przeciwpowodziowej, zarządzania kryzysowego oraz zagospodarowania rzeki Czechówki na cele społeczno-edukacyjne.

- To jest część naszej współpracy z Wodami Polskimi w zakresie poprawy wizualnej części głównych rzek w Lublinie, ale także szerokiej współpracy pod kątem rekreacji, zabezpieczenia przeciwpowodziowego, odsłonięcia i zrobienia kilku ścieżek edukacyjnych oraz zmiany podejścia do cieków i rzek, które znajdują się na terenie miasta. Jak do tej pory zbiorniki retencyjne pełniły rolę retencji, ale nie pełniły roli odpoczynku i wytchnienia dla mieszkańców. Chcielibyśmy to zmienić i przy tworzeniu tych zbiorników stworzyć też oazę dla mieszkańców, żeby mogli korzystać rekreacyjnie z tych zasobów - tłumaczy wiceprezydent Lublina Tomasz Fulara.

Autor: Mikołaj Borowiec

Harmonogram wizyty prezesa w Lublinie objął ponadto spotkania z dyrektorem lubelskiego oddziału ARiMR, istotne m.in. w kontekście dotarcia z informacjami o gospodarce wodnej i suszy do rolników, oraz wizytę w prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej.

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Mateusz Balcerowicz, wiceprezes spółki Wody Polskie