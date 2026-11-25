Przemoc przybiera nowe formy

Jak wskazywała podczas inauguracji akcji Rzeczniczka Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram, współczesne zagrożenia nie ograniczają się już jedynie do przemocy fizycznej czy psychicznej.

- Kobieta nie musi opuszczać swojego domu ani pokoju, żeby stać się ofiarą przemocy. Przemoc cyfrowa wobec kobiet jest nowym wyzwaniem, a kolejnym, dobre wdrożenie dyrektywy antyprzemocowej w obszarze przestępstw, z którymi wcześniej nie mieliśmy do czynienia: zbiorowego stalkingu, ujawniania informacji czy upubliczniania intymnych zdjęć. To są takie przestępstwa, nad którymi musimy się zastanowić, jak dobrze je wprowadzić do prawnokarnej ochrony przewidzianej w kodeksie karnym - mówi rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram.

Miasto prowadzi działania przez cały rok

w Lublinie prowadzonych jest ponad 1800 procedur Niebieskiej Karty to o kilkanaście procent więcej niż w poprzednich latach. Największą grupę osób doznających przemocy domowej stanowią kobiety, ale rośnie też liczba kart zakładanych w związku z sytuacją dzieci.

- Wzrosła świadomość, że dziecko jest również osobą doznającą przemocy domowej, wzrosła też taka potrzeba reagowania i z tego się cieszymy w tym rozumieniu, że bardziej widzimy, że dziecko również może doznawać przemocy - mówi Adam Mołdoch, przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Przedstawiciele miasta podkreślają, że działania antyprzemocowe prowadzone są w Lublinie przez cały rok.

- Miasto Lublin realizuje szereg różnego rodzaju działań i profilaktycznych, i informacyjnych, i edukacyjnych dla mieszkańców naszego miasta, by nie być obojętnym, by wiedzieć, jak reagować, kiedy reagować i wiedzieć, do jakich instytucji i jakich podmiotów trzeba zgłaszać przypadki, kiedy gdzieś obok nas dzieje się jakaś przemoc – w stosunku do dzieci, w stosunku do kobiet, w stosunku do dorosłych, bez względu na wiek, bez względu na status, bez względu na niepełnosprawność - mówi Zastępca Prezydenta ds. Społecznych Anna Augustyniak.

Gdzie szukać pomocy?

Od jutra w różnych punktach Lublina ruszają bezpłatne dyżury specjalistów w tym adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, psychologów oraz funkcjonariuszy policji. Nie obowiązują na nie wcześniejsze zapisy.

- Wszędzie tam, gdzie jest człowiek potrzebujący, tam jest pomoc prawna, tam jest adwokat i tak jest też dzisiaj. Kolejny rok mamy ogromny zaszczyt uczestniczyć w tym rozpoczęciu kampanii szesnastu dni, w tych wydarzeniach, które są organizowane przez władze miasta i to jest ten wyraz interdyscyplinarności, czyli tej najbardziej skutecznej pomocy osobom, które doznają różnego rodzaju przemocy - mówi Monika Sokołowska, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Lublinie

Osoby doświadczające przemocy lub będące jej świadkami mogą również uzyskać wsparcie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie oraz w Centrum Interwencji Kryzysowej, gdzie działa całodobowy telefon zaufania.

Zwieńczeniem kampanii 10 grudnia będzie podświetlenie na pomarańczowo elementów placu Litewskiego oraz Muzeum Wsi Lubelskiej. Tego dnia pracownicy Centrum Interwencji Kryzysowej symbolicznie ubiorą się w pomarańczowe barwy, okazując solidarność z osobami doświadczającymi przemocy domowej.

Organizatorzy podkreślają, że kampania ma nie tylko informować o dostępnych formach pomocy, ale przede wszystkim zachęcać do przełamywania milczenia, reagowania i budowania społecznej odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych.

Pełny harmonogram i szczegóły poszczególnych działań jest dostępny na stronie Miasta Lublin: https://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/16-dni-wspolnych-dzialan-przeciw-przemocy,511,464,1.html

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Czym jest cyberprzemoc?