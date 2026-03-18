Precyzyjni naukowcy ruszyli w trasę. Na początek pojawili się w lubelskiej szkole

Uczniowie testowali nowoczesne przyrządy cyfrowe, mikroskopy, a nawet sprzęt do termografii i endoskopii.

W ramach projektu i w ramach naszej działalności zostały zakupione urządzenia metrologiczne. Dzięki czemu mogliśmy zorganizować sześć różnych laboratoriów, poczynając od takich z suwmiarkowymi narzędziami pomiarowymi, poprzez optyczne narzędzia pomiarowe, wzorce, endoskopy oraz mikroskopy optyczne - opowiada profesor Jerzy Jóźwik z Politechniki Lubelskiej, dyrektor biura Polskiej Unii Metrologicznej.

Uczniowie klasy mechanicznej Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie byli pierwszymi, którzy mogli skorzystać z warsztatów.

Laboratorium metrorologiczne, które do nas dzisiaj zajechało jest takim nowoczesnym warsztatem pomiarowym z którym zapoznają się uczniowie w takich ćwiczeniach praktycznych. Uczestnicy mają już doświadczenie z pomiarami na przyrządach analogowych, jednak teraz mają okazję skorzystać z przyrządów cyfrowych i nowoczesnych mikroskopów. To będzie przedłużenie tej teorii, tej wiedzy i przełożenie na praktykę, z którą spotkają się na uczelni lub w zakładzie pracy - podkreśla Sławomir Dbała, dyrektor Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lublinie.

To wspólna inicjatywa Polskiej Unii Metrologicznej i Politechniki Lubelskiej, realizowana na zlecenie Ministerstwa Nauki. Lublin to pierwszy przystanek na drodze naukowców, w najbliższym czasie mobilne warsztaty odwiedzą także Puławy, Chełm, Kielce i Radom.

