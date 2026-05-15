Biłgoraj Go! Lubelszczyzna zaczyn sezon turystyczny

Arkadiusz Więsek
2026-05-15 11:22

Lubelszczyzna oficjalnie otwiera sezon turystyczny 2026! W ten weekend 16 i 17 maja w Biłgoraju nad Zalewem Bojary odbędzie się druga edycja wydarzenia „Biłgoraj Go! Lubelskie Flow! Czeka muzyka, gry terenowe, degustacje potraw regionalnych oraz warsztaty rodem z całego regionu.

W programie każdy znajdzie coś dla siebie. Wydarzenie rozpocznie wieczorny sobotni koncert „Lubelska noc z piosenką turystyczną". 

Lubelskie to nie tylko Lublin, to szereg innych mniejszych miejscowości, gdzie można naprawdę pokazać piękno Lubelszczyzny - podkreśla marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Imprezę zwieńczy koncert, zagrają m.in. Skolim oraz Dżem. Wstęp jest bezpłatny. Szczegóły znajdziecie tutaj.

