Pożar zniszczył mieszkanie. Strażacy wynieśli z niego przerażoną Królinkę

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
Konsultacja: jch
2026-09-17 18:39

Na nich zawsze można liczyć! Strażacy ze Świdnika (woj. lubelskie) szybko opanowali groźny pożar mieszkania w centrum miasta. W gęstym dymie i płomieniach ratownicy odnaleźli bezbronną istotę. Królinka była uwięziona wewnątrz i bardzo przestraszona, ale udało się ją uratować.

Pożar mieszkania w Świdniku. Strażacy sforsowali drzwi

Dramatyczne sceny rozegrały się we wtorek, 15 września w środku dnia. Z okien lokalu na drugim piętrze bloku przy ulicy Wyspiańskiego w Świdniku zaczął wydobywać się gęsty dym oraz widoczne były płomienie. Na miejsce błyskawicznie skierowano straż pożarną, pogotowie ratunkowe i policjantów. Służby nie wiedziały, czy w środku znajdują się jacyś ludzie, dlatego ratownicy podjęli decyzję o siłowym wejściu do płonącego mieszkania. Wnętrze było już w dużej części ogarnięte przez pożar, jednak na szczęście okazało się, że nikogo z lokatorów nie było w domu. W środku odnaleziono za to małego królika.

Blok z osmolonym oknem po pożarze. Na miniaturze strażak trzyma uratowaną królinkę. Więcej przeczytasz na Eska Lublin.
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Strażacy z Świdnika uratowali królika. Sąsiadka zaoferowała pomoc

Ratownicy natychmiast wynieśli przerażone zwierzę z zadymionego mieszkania na zewnątrz. Właściciele, młode małżeństwo, przebywali w tym czasie w pracy, dlatego Królinka trafiła pod opiekę życzliwej sąsiadki z parteru. Właściciele byli jej ogromnie wdzięczni za pomoc w tej trudnej sytuacji. Kobieta jednak skromnie przyznała, że jedynie zaoferowała zwierzątku bezpieczne posłanie i dotrzymywała mu towarzystwa, aby choć trochę złagodzić jego silny stres.

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- Królinka jest obecnie na hospitalizacji pod tlenem, dostała też leki uspokajające - opowiada w mediach społecznościowych jej opiekunka. - Wygląda to na ciąg nieszczęść, około dwa tygodnie temu Królinka miała operację przez skręt płata wątroby i przy okazji zatkanie, lekarze dawali jej małe szanse na przeżycie ze względu na starszy wiek. Ledwo do siebie doszła i znowu spotkało ją coś strasznego, nie wyobrażam sobie jak moje maleństwo musiało się bać podczas wybuchu.

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Zwarcie sprzętu AGD możliwą przyczyną pożaru. Królinka dochodzi do siebie

Ocalone zwierzątko pozostanie pod opieką weterynaryjną przez co najmniej kilka najbliższych dni, aby w pełni odzyskać siły. Śledczy pracują nad ustaleniem dokładnych przyczyn wybuchu ognia. Wstępne ustalenia wskazują, że powodem pożaru mogło być zwarcie instalacji w jednym ze sprzętów AGD. Młodzi ludzie, którzy wynajmowali uszkodzony przez żywioł lokal, przenieśli się już w inne miejsce.

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Świdnik