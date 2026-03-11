Masz książki, których już nie czytasz? Lubelski PCK prowadzi akcję „DOBROzbiórka”

Dochód ze sprzedaży zasili fundusz pomocy dla seniorów i dzieci.

Książki to rzecz wyjątkowa, która nigdy nie powinna trafiać na śmietnik ani do innych miejsc, gdzie mogą ulec zapomnieniu. Dlatego ruszamy z nową akcją z "DOBROzbiórką" dotyczącą książek. Wszystkie książki, które już przeczytaliśmy, które nie mieszczą nam się na półkach - możemy dać im po prostu drugie życie, przynieść do polskiego Czerwonego Krzyża, który zrobi z nich odpowiedni pożytek. Dzięki temu będziemy mieli środki finansowe na to, żeby skutecznie pomagać potrzebującym, żeby opiekować się seniorami, dziećmi w świetlicach, żeby dożywiać i edukować - mówi Maciej Budka dyrektor lubelskiego oddziału Okręgowego PCK.

Książki w dobrym stanie można przynosić od poniedziałku do piątku do biura PCK przy ulicy Puchacza 6 lub do Centrum Pomocy Humanitarnej przy ulicy Bursaki 17A w Lublinie. Akcja jest prowadzona w całym województwie, wystarczy przyjść do oddziałów rejonowych PCK w swoim mieście.

