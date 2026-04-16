Powiększył się lubelski tabor autobusowy. Po ulicach miasta jadą nowe hybrydy

Arkadiusz Więsek
2026-04-16 13:52

Dziś(16.04) na drogi Lublina wyjechały pięć przegubowych autobusów hybrydowych. Jak zapowiadają władze miasta - to początek ofensywy taborowej. Do końca czerwca w MPK pojawi się łącznie 29 takich pojazdów.

 Nowe, 18-metrowe autobusy są klimatyzowane i wyposażone m.in. w stojaki na rowery oraz systemy wspomagające bezpieczeństwo.

Ważne jest to, że rozpoczynamy taką ofensywę taborową i te pierwsze autobusy - i pierwsze też z punktu widzenia technicznego, bo są to ekologiczne hybrydy - przyjechały do Lublina. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy pojawiły się na linii i to jest początek wprowadzania w tym roku dużej ilości autobusów - mówi zastępca prezydenta Lublina Tomasz Fulara.

Dzięki napędowi hybrydowemu miasto spodziewa się oszczędności paliwa sięgających nawet 20 procent.

Rzecz nowa, której w autobusach do tej pory nie mieliśmy, to jest stojak na rower. Były czasem pewne sprawy sporne między kierowcami, a pasażerami, a od dzisiaj w takim autobusie będzie można ten rower - kiedy będzie możliwość, kiedy nie będzie napełnienia autobusu - przewieźć bezpiecznie i nie będzie problemu - mówi Bogdan Kołciuk prezes MPK Lublin.

Autobusy mogą pomieścić 120 pasażerów, co ma pomóc rozładować tłok w godzinach szczytu.

Stawiamy na przeguby, bo to po pierwsze jest wygoda, jest więcej miejsca. Po drugie dla planistów i dyspozytorów to przestrzeń do organizacji przewozów. No i przede wszystkim wzrost tej podaży mierzonej krzesełkami - podkreśla Grzegorz Malec dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie

Pierwsze pojazdy na początek mają obsługiwać linie nr: 14, 15, 17, 26 i 57. Zakup 20 pojazdów kosztował ponad 72 miliony złotych, z czego 43 miliony to dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

