Potworna kraksa busa i osobówki. Ponad 20 poszkodowanych, w tym dzieci!

W poniedziałek, 11 maja, około godziny 14:15 w Konopnicy (przy granicy Lublina) doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego i pasażerskiego busa.

W wypadku poszkodowanych zostało ponad 20 osób, w tym pięcioro nieletnich, z czego kilkanaście doznało obrażeń ciała.

Na miejscu pracuje kilkanaście zespołów ratownictwa medycznego, liczne zastępy straży i patrole policji, a droga jest całkowicie zablokowana.

Dramatyczne okoliczności zderzenia busa i osobówki w Konopnicy

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 11 maja, około godziny 14:15. Jak podaje portal Lublin112.pl, na starej drodze wojewódzkiej Lublin – Bełżyce, z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, jeden z kierowców zjechał nagle na sąsiedni pas jezdni. To właśnie ten manewr doprowadził do potężnego, czołowego zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka pojazdem. Siła uderzenia musiała być ogromna, biorąc pod uwagę skalę zniszczeń i liczbę rannych. Na miejsce natychmiast wezwano wszystkie dostępne siły ratunkowe.

Jako pierwsi dotarli strażacy, którzy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, aby uwolnić zakleszczonych w rozbitych wrakach ludzi. Następnie do akcji wkroczyli ratownicy medyczni, którzy w ekspresowym tempie udzielali pierwszej pomocy.

Poszkodowanych jest ponad 20 osób, w tym dzieci

Liczba poszkodowanych jest niepokojąca – ponad 20 osób wymagało interwencji medycznej. Według informacji Lublin 112, wśród nich znajduje się pięcioro nieletnich. Cały czas na miejsce zdarzenia dojeżdżają kolejne karetki pogotowia ratunkowego, aby zapewnić transport wszystkim potrzebującym.

Droga jest całkowicie zablokowana, a kierowcy muszą liczyć się z bardzo poważnymi utrudnieniami, które, jak przewidują służby, potrwają wiele godzin. Wyznaczono objazdy, ale w okolicy tworzą się ogromne korki.

