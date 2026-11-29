Poszukiwany 29-latek z Lublina. Policjanci z wydziału poszukiwań namierzyli go w Niemczech

Skazany wiedział, jak surowa kara czeka go w kraju. Zaraz po ogłoszeniu wyroku siedmiu lat bezwzględnego pozbawienia wolności uciekł z Polski i wyjechał do Niemiec, by uniknąć odpowiedzialności. Według informacji przekazanych przez policję 29-latek często zmieniał miejsca pobytu na obszarze zachodnich landów, próbując w ten sposób zmylić organy ścigania i utrudnić swoje namierzenie.

Sprawą zajęli się jednak doświadczeni policjanci z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, określani mianem „łowców głów”. Funkcjonariusze przeprowadzili działania operacyjne, ściśle współdziałając z Komendą Główną Policji oraz korzystając z szybkiej wymiany informacji w europejskiej sieci współpracy policyjnej ENFAST. Dokładna analiza poczynań uciekiniera pozwoliła służbom bezbłędnie ustalić adres, pod którym przebywał.

Ekstradycja w Zgorzelcu. Za handel narkotykami 29-latek trafił do aresztu

Gdy niemieckie służby zatrzymały wytropionego mężczyznę, uruchomiono formalną procedurę ekstradycyjną. Sąd w Niemczech wydał ostateczną zgodę na wydanie Polaka na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Kilka dni temu na przejściu granicznym w Zgorzelcu odbyło się przekazanie 29-latka, skąd funkcjonariusze wydziału konwojowego zabrali go bezpośrednio do Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, by odbył zasądzony wyrok.

Skazany odpowiada za udział w obrocie hurtowymi ilościami nielegalnych środków. Z ustaleń śledczych wynika, że zajmował się dystrybucją między innymi amfetaminy, marihuany, haszyszu oraz syntetyków 3-CMC i 4-CMC. Czarnorynkowa wartość przejętych w tym postępowaniu narkotyków sięga niemal 300 tysięcy złotych.