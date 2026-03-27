Postanowił zrobić trening na ekspresówce w woj. lubelskim. Nagranie trafiło do sieci

Marta Grabiec
2026-03-27 10:51

To zachowanie mogło skończyć się tragedią. Na drodze ekspresowej S12 w okolicach węzła Świdnik ktoś postanowił zrobić trening biegowy. Jak podkreślają autorzy nagrania, taka aktywność nie ma nic wspólnego ani ze zdrowiem, ani z bezpieczeństwem. Sprawa została zgłoszona Policji.

Biegacz na ekspresówce

i

Autor: GDDKiA w Lublinie/ Materiały prasowe

Bieg na ekspresówce. Skrajna nieodpowiedzialność

Droga ekspresowa to nie miejsce do biegania – przypominają świadkowie zdarzenia. Mimo to na S12 w pobliżu węzła Świdnik pojawiła się osoba uprawiająca trening biegowy. Nagranie z sytuacji trafiło do sieci, a jego autorzy apelują wprost: „Nie róbcie tak”.

Tego typu zachowanie stwarza ogromne zagrożenie nie tylko dla samego biegacza, ale też dla kierowców poruszających się z dużą prędkością. W takich warunkach nawet chwila nieuwagi może doprowadzić do poważnego wypadku

Nie tylko biegacz. Rowerzysta na S19

To nie pierwszy niebezpieczny incydent na trasach szybkiego ruchu w woj. lubelskim. Niedawno na drodze ekspresowej S19 pojawił się rowerzysta. O zdarzeniu również powiadomiono Policję.

Na miejscu interweniowali funkcjonariusze, którzy przebadali 68-latka alkomatem. Mężczyzna był trzeźwy. Jak przyznał, na tę trasę wjechał, bo kierował się wskazaniami nawigacji. Został ukarany mandatem, a następnie – w asyście patrolu – opuścił drogę ekspresową.

Przepisy są jednoznaczne

Policja przypomina, że zarówno drogi ekspresowe, jak i autostrady są wyłączone z ruchu pieszego i rowerowego. Oznacza to, że nie wolno się po nich poruszać ani pieszo, ani na rowerze.

