Chciał "poczuć się bogaty", więc ukradł Mitsubishi. Grozi mu 10 lat

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Puławach zatrzymali 35-letniego mieszkańca gminy Puławy podejrzanego o zabór samochodu marki Mitsubishi w celu krótkotrwałego użycia, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz usiłowanie kradzieży z włamaniem do budynku piekarni.

- Decyzją sądu mężczyzna, który wyjaśnił, że "chciał poczuć się bogaty" został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy - informuje nadkomisarz Ewa Rejn-Kozak i dodaje: - Do zdarzenia doszło we wtorek, 19 maja w jednej z miejscowości w gminie Puławy. Jak ustalili funkcjonariusze, 35-letni mieszkaniec gminy Puławy wykorzystał to, że na jednej z posesji w jego miejscowości właściciele zostawili w stacyjce samochodu kluczyk. Uruchomił więc silnik pojazdu marki Mitsubishi i pojechał nim do Kazimierza Dolnego.

35-latek został zatrzymany po tym, jak właściciele zgłosili kradzież auta marki Mitsubishi wartego 25 tys. zł. Mężczyzna wrócił skradzionym samochodem na posesję, gdzie czekali już policjanci. Tłumaczył, że chciał jedynie pojeździć i „poczuć się bogatym”.

Śledczy ustalili, że prowadził pojazd pod wpływem alkoholu — miał 2,5 promila — dlatego usłyszał także zarzut jazdy w stanie nietrzeźwości. Dodatkowo tego samego dnia próbował włamać się do lokalnej piekarni, usiłując sforsować drzwi, jednak bez powodzenia.

Za popełnione przestępstwa grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

