Podziękują strażakom za akcję gaśniczą w Puszczy Solskiej. Będzie uroczysta odprawa

Uroczystość zaplanowana jest na wtorek w Szkole Podstawowej w Łukowej. To jedna z miejscowości będących najbliższej pożaru. Odprawa poświęcona będzie działaniom strażaków, w tym koordynacji sił i środków, pracy sztabów oraz współpracy z innymi służbami i instytucjami uczestniczącymi w działaniach gaśniczych.

- Tego samego dnia o godzinie 12:00 na Placu przed Kościołem pw. Wniebowzięcia NMP w miejscowości Łukowa, w ramach obchodów Dnia Strażaka organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Biłgoraju odbędzie się uroczystość wręczenia podziękowań za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru Puszczy Solskiej. Uroczystości poprzedzi msza św., która zostanie odprawiona w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP o godz. 11:00 - informuje kpt. Tomasz Stachyra, rzecznik wojewódzkiej komendy PSP w Lublinie.

Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja i objął ponad 1100 ha lasu. Akcja gaśnicza trwała tydzień.

Odprawa zaplanowana jest na wtorek na godzinę 9.00.

